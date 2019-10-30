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30.10.2019 15:05
Рубрика: В мире

Польские археологи сообщили о волнующей находке

Текст: Денис Передельский
В Польше при проведении строительных работ в небольшом городке Водзислав-Сленски было обнаружено древнее колесо, которое не только прекрасно сохранилось, но и является одним из немногих почти целых подобных артефактов железного или бронзового века.
Фото: Museum in Wodzislaw Slaski Фото: Museum in Wodzislaw Slaski
Фото: Museum in Wodzislaw Slaski

Об открытии, которое взволновало польских археологов, сообщает Science in Poland. Рабочие при проведении работ на дамбе реки Одра неожиданно обнаружили весьма редкий артефакт. На глубине около пяти метров под слоем гравия они наткнулись на деревянное колесо, возраст которого еще предстоит датировать.

Судя по его конструкции, а также по слою, в котором оно было обнаружено, это колесо относится к железному или бронзовому веку. Если радиоуглеродное датирование подтвердит это предположение, артефакт сразу попадет в список очень редких находок.

Дело в том, что колесо сохранилось почти полностью. Обычно в руки археологов попадает только обод или ступица, иногда - остатки оси или спиц. Да и то это, как правило, остатки колес средневековья. В данном случае диаметр найденного колеса составляет 62 см. Его конструкция стандартна и настолько проста, что позволяет говорить о его очень почтенном возрасте.

Фото: iStock
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"Колесо, вероятно, состояло из двух частей, но мы пока не знаем, как именно они были соединены, - говорит Адриан Подгурски из Водзиславского музея и Верхнесилезского отделения научного объединения польских археологов. - Вполне возможно, что его принесла сюда из другого места река".

Основания предполагать об этом дает тот факт, что рядом с колесом не было обнаружено никаких других артефактов. Считается, что колесный транспорт люди начали использовать между 3500 и 3300 годами до н.э. Находки такого возраста были сделаны в различных регионах Европы и Азии.

"Наше колесо, вероятно, не такое старое, хотя мы не можем этого исключить, - говорит Подгурски. - В районе, где оно было найдено, первые сельскохозяйственные общины появились в четвертом тысячелетии до нашей эры. Поэтому пока нам трудно определить, происходит ли этот артефакт из бронзового или железного века, а может быть и из средневековья".

Провести анализ колеса местным археологам помогут специалисты из Университета Николая Коперника в Торуни. Он будет включать в себя радиоуглеродное датирование и дендрологическое исследование. Последнее позволит определить вид дерева, из которого было изготовлено колесо.

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