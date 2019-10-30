Правительство обсуждает использование частот 3,4-3,8 ГГц для 5G

По его словам, у силовых ведомств там есть работающее оборудование или критически важная инфраструктура, и никто не собирается каким-то образом нарушать целостность работы этих систем. Однако власти, как уточнил Акимов, "будут искать решение там, где это возможно".

Вице-премьер пояснил, что для проработки этого вопроса в правительстве создана рабочая группа.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы работать именно здесь, потому что мы ориентированы на то, что у нас созреют коммерческие модели по массовому использованию сервисов пятого поколения, что будут способы и модели монетизации этих услуг и что это все будет не в пилотном режиме, а в массовом", - сказал Акимов.

Частоты 3,4-3,8 ГГц являются наиболее перспективными для развития 5G, но в России они используются спутниковыми сетями Минобороны и ФСО.

По мнению ряда экспертов, выбор другого диапазона для сетей пятого поколения грозит нашей стране технологическим отставанием.