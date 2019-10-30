Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Подписанным распоряжением утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год.

Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Проще говоря, там определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут.

Так, например, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (2,4%). Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. В 2019 году тарифы также повысились с 1 июля в среднем на 2,4%.

Летом нынешнего года правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.