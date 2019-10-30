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Текст:   Ольга Игнатова 
19:50 30.10.2019

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Подписанным распоряжением утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год.

Правительство предложило передать Минстрою систему ГИС ЖКХ

Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Проще говоря, там определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут.

Так, например, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (2,4%). Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. В 2019 году тарифы также повысились с 1 июля в среднем на 2,4%.

Летом нынешнего года правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

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