Преступники ограбили виллу экс-футболиста "Зенита" Маркизио

Бывшего футболиста "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио ограбили на собственной вилле.

Минувшей ночью на виллу в Виново, где проживает спортсмен и его семья, ворвались четыре злоумышленника, чьи лица были скрыты. Они были вооружены пистолетами и отвертками. В этот момент в доме находился Маркизио и его жена. Угрожая оружием, преступники заставили бывшего футболиста "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии открыть сейф, сообщает Tgcom.it.

Преступники забрали из сейфа хранившиеся там деньги и драгоценности, после чего скрылись. Полицейские ведут поиск злоумышленников. По некоторым данным, они хорошо знали этот район. Преступники сумели попасть на виллу, минуя систему видеонаблюдения, после ограбления сели в автомобиль и скрылись.

Клаудио Маркизио провел 55 матчей за сборную Италии, в которых забил пять голов. Также он долгое время выступал за "Ювентус", а после этого перебрался в "Зенит", где из-за травмы так и не смог заиграть. Нынешней осенью 33-летний футболист объявил о завершении карьеры.