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Прощай, Mi Band. Xiaomi выпустит полноценные умные часы

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2019,  
18:13
Фото: Xiaomi/Weibo.com Фото: Xiaomi/Weibo.com
Фото: Xiaomi/Weibo.com

У Xiaomi, судя по всему, большие планы на презентацию, которая пройдет 5 ноября.

Официальный аккаунт компании в Weibo распространил видео с работающими умными часами Mi Watch. Ролик активно распространяется в Twitter и других соцсетях.

Видно, что дизайн устройства напоминает Apple Watch, да и колесико прокрутки находится в том же самом месте и используется точно так же. В начале можно заметить иконку с изображением телефонной трубки - вероятно, часы будут поддерживать звонки (различные СМИ сообщают о работе с обычными картами microSIM или электронными eSIM).

Фото: Xiaomi/Weibo.com

Также в ролике можно увидеть другие пиктограммы - например, приложение TikTok, тренировки, сообщения, фонарик и так далее. На протяжении всего видео пользователь смотрит ТВ.

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Другой тизер демонстрирует различные циферблаты.

Заметим, что до этого Xiaomi не выпускала умные часы с возможностью совершения звонков и "смартфонными" приложениями, ограничиваясь фитнес-трекерами разной степени продвинутости. Тем интереснее будет взглянуть на итоговый результат.

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