Прощай, Mi Band. Xiaomi выпустит полноценные умные часы

У Xiaomi, судя по всему, большие планы на презентацию, которая пройдет 5 ноября.

Официальный аккаунт компании в Weibo распространил видео с работающими умными часами Mi Watch. Ролик активно распространяется в Twitter и других соцсетях.

Here's a short video of the Mi Watch in action. Lots of talking points here. But it has a full blown app drawer with apps like MX player, torch, calc, TikTok and many more. #MiWatch #xiaomi #redmi #micc9pro pic.twitter.com/xBOw0nRdDL — Abdul Q. (@AndroidSaint) October 30, 2019

Видно, что дизайн устройства напоминает Apple Watch, да и колесико прокрутки находится в том же самом месте и используется точно так же. В начале можно заметить иконку с изображением телефонной трубки - вероятно, часы будут поддерживать звонки (различные СМИ сообщают о работе с обычными картами microSIM или электронными eSIM).

Фото: Xiaomi/Weibo.com

Также в ролике можно увидеть другие пиктограммы - например, приложение TikTok, тренировки, сообщения, фонарик и так далее. На протяжении всего видео пользователь смотрит ТВ.

Другой тизер демонстрирует различные циферблаты.

Заметим, что до этого Xiaomi не выпускала умные часы с возможностью совершения звонков и "смартфонными" приложениями, ограничиваясь фитнес-трекерами разной степени продвинутости. Тем интереснее будет взглянуть на итоговый результат.