Путин и Орбан назвали сроки прихода "Турецкого потока" в Венгрию

Переговоры прошли в Кармелитском подворье - рядом со дворцом графов Шандор. С января это новая рабочая резиденция премьер-министра Венгрии. Лидеры и делегации (с российской стороны глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков) разместились за круглым столом с печеньем и конфетами.

В венгерской столице шел проливной дождь. Тем не менее, Владимир Путин был в хорошем настроении. "Я всегда, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом. В любую погоду красиво", - заметил он. Орбан не спорил: Будапешт - красивый город.

На повестке были двусторонние отношения, международные и региональные вопросы. Товарооборот в прошлом году вырос почти на 30 процентов - до 7 млрд долларов, но в январе-июле снизился на 7 процентов и составил 3,6 млрд долларов. Объем прямых инвестиций из Венгрии в российскую экономику - больше миллиарда евро. "Впервые после введения санкций в 2018 году товарооборот возрос", - с радостью отметил Орбан.

Важная часть переговоров - энергетика. "На первом месте", - сказал Путин. Венгрия потребляет российский газ - в прошлом году было поставлено 7,4 млрд кубометров, и столько же - уже за январь-август этого года. Будапешт заинтересован в сотрудничестве в сфере использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их доставки - с учетом так и не случившегося строительства "Южного потока" и возобновления работы над "Турецким потоком".

На вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку" Путин сказал, что Москва будет это только приветствовать. По венгерской территории всего 15 км, переговоры могли бы стартовать в начале года, не исключил он. "Мы не хотим зависеть от транзитных стран, и если из России газ поступает только через Украину, это неприемлемо", - заявил Орбан. "Чем раньше мы присоединимся к "Турецкому потоку", тем лучше", - подчеркнул он.