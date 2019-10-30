Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии в середине ноября, но не поедет на саммит АТЭС в Чили, который состоится сразу после него. Это связано с необходимостью заниматься внутрироссийскими делами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин отправится в Бразилиа в трехдневную поездку. На саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16 и 17 ноября, Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне, пояснил Песков, отметив, что это не связано с беспорядками в Сантьяго.

"Действительно, такая возможность рассматривалась, вместе с тем мы никогда это не анонсировали", - сказал Песков про возможный визит российского президента в Чили. - Но в данный момент программой Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами".