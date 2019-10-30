Путин не увидел в Зеленском националиста

Президент России Владимир Путин не считает украинского лидера Владимира Зеленского националистом и сложно сказать, сможет ли он с националистами справиться. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии в Будапеште. И еще раз напомнил позицию Москвы по саммиту в "нормандском формате".

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - заметил Путин.

"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю", - продолжил российский лидер.

"Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", - сказал Путин, напомнив, что эта тема не решалась годами и понятно теперь почему.

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они не были пустыми разговорами, а вели к результату", - также заявил президент РФ, отвечая на вопрос, возможен ли саммит в ноябре.