Путин прибыл в Венгрию

Лидеры встречались в прошлом году дважды - в сентябре в Москве и в июле, когда Орбан приезжал на Чемпионат мира по футболу. В 2017 году Владимир Путин дважды был в Венгрии.
Переговоры пройдут в Кармелитском подворье - рядом со дворцом графов Шандор. С января 2019 года это новая рабочая резиденция премьер-министра Венгрии.
Не исключено, что лидеры затронут ситуацию на Украине. "Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Венгрия не раз заявляла о неприятии процессов на Украине. "Поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - заметил Песков.
После переговоров запланировано подписание документов и пресс-конференция. Затем президент России и премьер-министр Венгрии встретятся с главами христианских церквей Ближнего Востока - по инициативе Орбана. "Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много она делала для этого и в Сирии. Встреча будет интересной", - ожидает Песков.
Ожидается, что вечером Путин посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.