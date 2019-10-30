Путин прибыл в Венгрию

Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Венгрию по приглашению премьер-министра республики Виктора Орбана.

Лидеры встречались в прошлом году дважды - в сентябре в Москве и в июле, когда Орбан приезжал на Чемпионат мира по футболу. В 2017 году Владимир Путин дважды был в Венгрии.

Переговоры пройдут в Кармелитском подворье - рядом со дворцом графов Шандор. С января 2019 года это новая рабочая резиденция премьер-министра Венгрии.

Не исключено, что лидеры затронут ситуацию на Украине. "Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Венгрия не раз заявляла о неприятии процессов на Украине. "Поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - заметил Песков.

После переговоров запланировано подписание документов и пресс-конференция. Затем президент России и премьер-министр Венгрии встретятся с главами христианских церквей Ближнего Востока - по инициативе Орбана. "Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много она делала для этого и в Сирии. Встреча будет интересной", - ожидает Песков.

Ожидается, что вечером Путин посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.