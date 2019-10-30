Расширен список тех, кому положена досрочная пенсия

По действующему законодательству право на досрочную пенсию за выслугу лет предоставляется представителям опасных профессий, занесенных в специальные списки, независимо от их возраста. Главный критерий - стаж на этих работах не менее 25 лет.
Машинисты подземных самоходных машин сейчас имеют право на досрочную пенсию, если они трудятся на горных работах или на строительстве шахт. А если люди работают в угледобывающей шахте, права на досрочный заслуженных отдых у них нет. После того как приказ будет подписан, он исправит эту несправедливость.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента России после встречи с угольщиками, которая состоялась летом этого года.
Напомним, помимо людей, занятых на вредных и опасных работах, право на досрочную пенсию имеют еще 12 категорий граждан.