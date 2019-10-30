5 ноября 2019 на ВТБ Арена (Центральный стадион Динамо - малая арена) выступит Scorpions, самая популярная в Германии и одна из самых популярных в мире рок-групп.

Количество проданных ими альбомов давно перевалило за 100 миллионов (это случилось еще 9 лет назад), в списке величайших артистов хард-рока Scorpions занимают 46-е место. И все же это нисколько не объясняет давнюю, прочную, не остывающую с годами любовь к "скорпионам" в России.

Возможно, дело в том, что с ними связана юность нынешних 50-летних и тех, кто постарше, а заодно и молодость нашей сегодняшней страны. Тот, кто не жил в конце восьмидесятых - начале девяностых, не знает, что такое настоящий драйв, когда тебе кажется, что жизнь сама стелется под ноги, и для ценителей рок-музыки это ощущение навсегда связано с песнями Scorpions. В 1988 году Scorpions дали 10 концертов в Ленинграде, и на них в общей сложности побывало 350 тысяч фанатов. А в 1989 году в СССР провели Московский международный фестиваль мира. Scorpions выступали на стадионе имени Ленина вместе с Bon Jovi, Cinderella, Ozzy Osbourne, Skid Row, Motley Crew и группой "Парк Горького". После этого вышел их альбом Crazy World, посвященная перестройке песня Wind of Change занимала первое место в хит-парадах и набирала популярность с 1990-го по 1991-й. Она стала символом времени, объединения Германии, распада Варшавского договора, всеобщих (и, как видно из сегодняшнего дня, наивных) надежд на безоблачное будущее. В 1991-м "скорпионов" принял Михаил Горбачев, они спели Wind of Change в Кремле, и вскоре СССР не стало.

Это было безумное и завораживающее время, постаревшие музыканты кажутся посланцами нашей молодости. С тех пор они не раз прощались с публикой, и 5 ноября сделают это опять. На этот раз, возможно, окончательно - группа была образована в 1965-м, ее основателю Рудольфу Шенкеру, гитаристу и композитору, 71 год. (Впрочем, несмотря на возраст, он по-прежнему прыгает и приседает на сцене в своем неподражаемом фирменном стиле). И его все так же считают одним из лучших ритм-гитаристов в мире.

1965-й - дата из официальной летописи группы. Но репетиции начались только в 1970-м, дебютный альбом вышел в 1972-м.

Поначалу Scorpions были мечтой Рудольфа Шенкера, и никто бы и гроша ломаного не поставил на то, что она сбудется. В начале своего пути группа называлась Nameless, и Шенкер должен был быть и гитаристом, и вокалистом, но потом ему стало ясно, что такое совмещение ролей не для него. Он уговорил младшего брата Михаэля учиться играть на гитаре, когда тот ушел в другую группу, перетянул его обратно вместе с вокалистом Клаусом Майне. Они жестко экономили, собирая деньги на машину для гастролей (Шенкер-старший даже уговаривал коллег отказаться от сигарет), ранний путь Scorpions олицетворяет собой целеустремленность и неуклонное движении к цели.

И у них получилось.

В 1988 году Scorpions дали десять концертов в Ленинграде, на которых побывало больше 350 тысяч фанатов

Для начала была покорена Европа (дольше всего Scorpions не принимали в Англии, музыкальные критики называли их гастроли "блицкригом"), затем Япония, потом Америка. Группа долго вырабатывала свой стиль: мелодичный хард-рок с множеством прекрасных баллад.

Сходить на концерт группы Scorpions стоит и не очень молодым, и совсем юным: независимо от того, чем отзывается их музыка в сердцах тех, кто помнит иллюзии перестройки, она действительно прекрасна.

Три факта о Scorpions

Машина с хвостом

В 2010-м Рудольф Шенкер обзавелся пикапом в виде скорпиона. По его заказу был "оскорпионен" пикап Volkswagen Amarok Highline. Насекомое нарисовали на борту машины, в хвостовой части имелся светящийся выдвижной шип. На этом автомобиле Шенкер два раза участвовал в ралли "Дакар".

Ветер смерти

"Перестроечную" песню Wind of Change долго использовали в британской армии. Но там с ней не было связано ничего светлого. В конце обучения солдат-первогодков им показывали фильм об ужасах войны. Wind of Change сопровождала сцены убийств мирных людей - "ветер перемен" не всегда приносит добро.

Любовь барабанщика

Песня Scorpions Rock you like a hurricane переводится как "Встряхну тебя словно ураган". Музыку к ней написали гитарист Рудольф Шенкер и барабанщик группы Герман Раребелл, а слова - Клаус Майне. В основу песни легли реальные события: Раребелл проснулся в пять утра с расцарапанной спиной, рядом с ним спала незнакомая девушка. Что было до этого, он так и не вспомнил.

Песня Wind of Change занимала первое место в хит-парадах 1990-1991-х годов и стала символом объединения Германии.