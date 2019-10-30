Какая реклама должна быть в городах?

Над главным минским проспектом Независимости не будет рекламных и других растяжек. Меньше станет коммерческих плакатов также на фасадах зданий и вдоль тротуаров. Городские власти разделяют мнение минчан, что это портит лицо города, особенно его историческую часть. Спросим у наших читателей: вам не мешает реклама на городских улицах?

Евгений Водолазкин, писатель, Санкт-Петербург:

- Я плохо отношусь к любой наружной рекламе вообще, не только к растяжкам. Кстати, растяжки в центре Петербурга несколько лет назад были запрещены законом, и это замечательно.

В историческом центре нельзя ставить конструкции, "разбивающие" городской пейзаж. Фото: Сергей Михеев.

Но сейчас в городе, на мой взгляд, слишком много рекламы, размещенной на уличных баннерах. Причем зачастую установлены эти баннеры так, что на узких улицах просто мешают проходу пешеходов. К тому же сам стиль размещаемой на них рекламы так не соответствует метафизике Петербурга, его духу, его стилю...

Алексей Саяпин, депутат горсовета, Омск:

- В Омске рекламные перетяжки запретили еще в 2011 году. Удалили с центральных улиц и массивные рекламные щиты. А в 2014 году в запретительный список также попали балконы и окна домов - вывешивать на них плакаты, растяжки и листовки также стало нельзя. В наши дни информацию можно донести другими способами - при помощи радио, телевидения, интернета или социальных сетей.

Надежда Анатольевна, водитель с 20-летним стажем, Кемерово:

- На перекрестках нас, водителей, заставляют вздрагивать светодиодные экраны. Проезжая мимо них, особенно в темное время суток, каждый раз напрягаешься: как бы не перепутать рекламное мигание и мелькание с предупреждающими сигналами светофора.

Александр Лукинов, руководитель фирмы по изготовлению наружной рекламы, Воронеж:

- Все хорошо в меру. В Воронеже борьба с назойливыми и некачественными растяжками и баннерами поставила в тупик целую отрасль наружной рекламы. С тем, что размещение рекламных конструкций должно быть строго регламентировано в зоне исторической застройки, никто не спорит. Но у нас требования в итоге распространили на все крупные улицы, в том числе на окраине! Почему застройщик не может там повесить баннер, рекламируя жилье в новом районе?

Марина Игнатушко, общественный деятель, Нижний Новгород:

- Наружную рекламу запрещать нельзя ни в коем случае. Нужны ясные регламенты, определяющие палитру цветов, набор шрифтов, размеры рекламных носителей. Они должны быть сомасштабны застройке. В историческом центре нельзя ставить конструкции, "разбивающие" городской пейзаж. А в новых микрорайонах, где стоят дома в 20-25 этажей, те же крышные конструкции будут смотреться вполне уместно.