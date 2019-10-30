Что ждет гостей ВДНХ в День народного единства

На ВДНХ в День народного единства проведут бесплатные экскурсии, танцевальный флешмоб, фотосессии в национальных костюмах, пройдет концерт и гастрономический фестиваль "Дружба народов". Об этом сообщает пресс-служба главной выставки страны.

В этом году темой праздничного дня станет дружба народов, поэтому каждый пришедший в национальном костюме или его элементе, сделавший селфи на площади Промышленности и выложивший фотографию в Instagram с хештегом #вместеНаВДНХ, сможет выиграть подарки. Победителю конкурса дают сертификат на каток, он будет действовать всю зиму на два лица. Так же по нему можно посещать бесплатно центры "Космонавтика и авиация" и "Слово", интерактивный комплекс "Буран", Музей ВДНХ, временные экспозиции в павильонах N67 и "Рабочий и колхозница".

С 11:00 до 22:00 бесплатно будут открыты Центр славянской письменности "Слово" (павильон N58), выставки "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" и "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ" в павильоне "Рабочий и колхозница", проект "Посмотрим Выставку! или Культурный код ВДНХ" (павильон N67), Музей ВДНХ в арке Главного входа, а также интерактивный музейный комплекс "Буран", правда, из-за тесноты - требуется предварительная регистрация.

В 12.00, 13.00, 15.30 и 19.00 пройдут бесплатные экскурсии по нескольким выставкам. А тематические экскурсии по территории выставки и музея, посвященные празднику, состоятся в 14.00 и 16.00.

С 15:00 до 17:00 на площади Промышленности пройдет танцевальный флешмоб "Дружба народов". Все желающие присоединятся к профессиональным артистам в национальных костюмах и исполнят зажигательный микс из традиционных танцев народов России.

В этот день посетители ВДНХ могут отправить открытку с Выставки в любую точку мира. Резиденты Парка ремесел - мастерская Christmas Art - с 12:00 до 18:00 проведут мастер-классы по изготовлению елочных шаров с одним из государственных символов России - золотым двуглавым орлом.

Праздничный концерт запланирован в Доме культуры ВДНХ с 12:00 до 15:30.

А чтобы комфортно было перемещаться по громадной территории Выставки, с 9.00 до 21.00 по Кольцевой дороге от Северной петли до Южной и обратно будут курсировать бесплатные электрокары и микроавтобусы.

Кстати, с 1 по 4 ноября на площади Промышленности будет работать гастрономический фестиваль, где можно будет отведать разные национальные кухни народов России и других стран.