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Текст:   Екатерина Ясакова 
10:58 30.10.2019

Исследование: После сдачи квартиры у москвича останется 35 тысяч рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичи и петербуржцы при наличии дополнительного жилья могут не работать, выяснили аналитики портала "Мир квартир". Они подсчитали, сколько денежных средств остается у арендодателей после сдачи недвижимости в аренду и минимальных ежемесячных трат.

Фото: iStock
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Средняя цена аренды квартиры в Москве - 53 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 35 тысяч, говорят авторы исследования. У москвича после сдачи такого жилья и основных трат в любом случае будет оставаться около 35 тысяч, а у петербуржца - примерно 23,5 тысячи. На эти деньги можно свободно жить целый месяц.

От 12 до 14 тысяч рублей после сдачи квартиры и основных трат на жизнь останется у жителей Крыма и Севастополя, Свердловской области и Краснодарского края, Татарстана и Подмосковья. До 9 тысяч рублей могут сохранить после сдачи квартиры в аренду жители Калининградской, Воронежской, Самарской, Новосибирской областей.

"Соотношение между стоимостью аренды и величиной прожиточного минимума везде разное и определяется уровнем развития, условиями жизни и географическим положением конкретного региона", - сказал генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Меньше всего денег останется у арендодателей в Пензенской, Иркутской, Оренбургской, Кировской и Брянской областях, в Алтайском крае и республиках Коми, Хакасии и Бурятии. Речь идет менее чем об одной тысяче рублей. Например, в Оренбургской области средняя цена за аренду квартиры составляет 10 тысяч рублей. После сдачи жилья и основных трат у жителя Оренбуржья останется примерно 500 рублей.

Фото: iStock
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Но это еще не предел. В 12 регионах прожиточной минимум вообще выше средней арендной ставки. Это значит, что без дополнительного заработка сможет обойтись только владелец квартиры, сдаваемой по сильно внушительной цене. Такая ситуация в северных регионах страны: на Камчатке, Чукотке, Забайкальском крае, Якутии, Мурманской области и Ямало-Ненецком АО. В частности, на Чукотке квартиру можно снять за девять тысяч рублей, а на жизнь в месяц понадобится в среднем 21 тысяча. В результате на минимальные траты местным жителям не хватит 12 тысяч рублей.

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