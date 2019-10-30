Железный Дзюба стал местной достопримечательностью. Он появился здесь после чемпионата мира.

Артем Дзюба снова на своем месте во дворе. Фото: Артем Локалов

В доме 11 по улице Генерала Смирнова живут, в основном, семьи военнослужащих. Вот почему Дзюба, отдающий честь, им как родной.

Такого, как Дзюба, захотели себе две нетрезвые девушки, которые повалили Артема, а потом унесли куда-то.

Дворник Валико говорит, что его товарищи видели, как все происходило и сообщили в полицию. Вскоре девушек нашли, а вместе с ними и Дзюбу. Артем вернулся на свое место.

Правда, теперь ему необходим ремонт. Видимо, при похищении повредили механизм, благодаря которому при открытии шлагбаума Артем действительно отдает честь.

Председатель совета дома Виктор Макаров (это он занимается благоустройством двора и идея с установкой Дзюбы - тоже его) написал заявление в полицию.

- Совершена кража группой лиц по предварительному сговору. Исходя из этого, правоохранительные органы и будут действовать, - говорит он.

По ст. 158 УК девушкам (а они совершеннолетние), судя по всему, грозит штраф или исправительные работы. Было бы неплохо, чтобы они стали подметать двор, убирать территорию.

Этот двор, кстати, не совсем обычный. Здесь жильцами высажены деревья в честь ветеранов Великой Отечественной, есть не только детская площадка и площадка с тренажерами, но и сад камней. Еще тут создали клумбу, которую украсили сувенирными тарелками, которые жители привозили из разных стран мира.

И чемпионат мира летом 2018-го тут тоже смотрели всем двором. Для этого к стене прикрепили экран и на него проецировали изображение через проектор.

- Все кричали, было весело. Через окна все было слышно, - вспоминает Нина Анатольевна, которая живет в этом доме.

Несмотря на шум во внеурочный час, полицию никто, конечно, не вызывал. Полицейские если и приезжали, то чтобы вместе со всеми посмотреть футбол.

С тех пор в этом дворе хотят увидеть не только железного Дзюбу (он тут, кстати, не под своим, 22-м, номером, а под 11-м - таким же, как у дома), но и настоящего.

Артем уже знает про свою фигуру в Подольске - благодаря похищению. Видео этого эпизода Артем разместил у себя на странице в соцсети.

Там же он оценил стихи, которые ему посвятил Макаров.

- Мы всем домом ждем Артема в гости, - говорит Виктор. - На Новый год фигуру Артема в любом случае нарядим в костюм Деда Мороза - и у нас снова будет праздник.

Девушек-похитительниц тоже надо позвать. Может быть, нарядить в Снегурочек. И внимательнее смотреть за Дзюбами - металлическим и настоящим (если приедет).