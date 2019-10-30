Участковый из глубинки
Выбирая будущую профессию, Евгений Селюнин никогда не думал, что пойдет на работу в полицию. Детство он провел в отдаленном костромском поселке Боговарово. Расстояние от него до областного центра - почти 500 километров. Увлекался техникой, компьютерами. После школы парень из глубинки окончил политехнический колледж, получил специальность техника-программиста. А затем, как и многие его сверстники, ушел в армию.
- Я думал, что и в армии моя служба будет как-то связана с компьютерами. Но получилось так, что ни у кого из нашего призыва, кроме меня, не было водительского удостоверения. В итоге в армии я стал водителем, - вспоминает Евгений.
Пока Селюнин служил, в его семье случилась трагедия: погиб старший брат, работавший в МВД. После этого Евгений решил продолжить то дело, которым занимался брат.
- У меня всегда было уважение к тому, что он делал, уважение к форме. Когда он погиб, я, как и он, стал инспектором ГИБДД: решил пойти по стопам брата, - рассказывает Евгений.
Через два года работы Селюнин написал рапорт о переводе в Кострому, где ему предложили должность участкового уполномоченного полиции. Эту работу он выполняет уже десять лет. И ни разу не пожалел.
- У меня обширный административный участок: охватывает улицу Шагова, Костромскую, проспект Мира, поселок Новый, в него входит даже деревня Сокеркино, расположенная за аэропортом. За годы работы я изучил его вдоль и поперек. Сейчас я уже не просто участковый, а старший участковый, в моем подчинении еще три сотрудника, есть возможность карьерного роста, - с гордостью рассказывает майор Селюнин.
Операция "Вечный огонь"
Рабочий день участкового уполномоченного в Костроме официально начинается в девять утра. Но до этого времени он должен успеть приехать в гараж МВД, пройти медицинское освидетельствование и получить для работы патрульный автомобиль. Затем - планерка в управлении, на которой участковых знакомят со сводкой происшествий за сутки. Здесь же каждому выдают оружие, спецсредства для задержания нарушителей и радиостанцию для связи с дежурной частью.
- До нас доводят информацию, какие преступления раскрыты, кто в розыске, мы все заносим в специальную тетрадь, чтобы потом отработать на участке. Мы изучаем материалы и работаем на опорном пункте по поступившим сообщениям, заявлениям. Кого-то разыскиваем, устанавливаем, получаем видеозаписи в случаях краж из магазинов. Участок у нас довольно протяженный, и патрульный автомобиль очень выручает. Я чаще всего езжу на "Ниве": она очень удобна для передвижения по окраинам, дачным дорогам и частному сектору, проходимость хорошая, - уточняет Евгений.
Иногда рабочий день Селюнина затягивается глубоко за полночь.
- Если человек работал всю ночь, ему потом полагается день отдыха - "отсыпной". Работаем по сменному графику. На неделе - два выходных, как у "белого" человека. Если объявлена тревога, то рабочий день может начаться не в девять, а, например, в 6.30 утра. Но к этому домашние уже привыкли, вопросов никаких не возникает, - улыбается участковый.
Подавляющее большинство дел, с которыми приходится сталкиваться участковым, связано с бытовыми конфликтами.
Второй по "популярности" вид происшествий на участке Евгения Селюнина - кражи из магазинов. В раскрытии этих преступлений очень помогает система "Безопасный город".
- Благодаря камерам, к которым есть доступ в дежурной части, мы спокойно раскрываем до 60 процентов краж в первые дежурные сутки. Остальное "дорабатываем" во время обходов участков. Однажды благодаря камерам нам оперативно удалось раскрыть кражу телефона и банковской карты у посетителя бара.
По мнению Евгения Селюнина, новые технологии безопасности, которые сейчас внедряются в городе, нужны не только для раскрытия, но и для профилактики нарушений.
- Благодаря системе видеонаблюдения нам удалось установить подростков, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" на проспекте Мира. Когда несовершеннолетних нарушителей вычислили, с ними и их родителями сотрудники ПДН провели беседу, а потом подростков заставили самостоятельно отмыть испачканный мемориал. И это стало лучшей профилактикой: поработав один раз швабрами и тряпками на благо города, повторно эти дети такими делами больше не занимались, - рассказывает Евгений Селюнин.
Всегда в движении
В служебном телефоне Селюнина почти три тысячи номеров, но это не мешает ему быть заботливым отцом, мужем и сыном. Евгений убежден, что если бы ему довелось вернуться на десять лет назад и вновь встать перед выбором профессии, он все равно пошел бы в полицию.
- Мне очень нравится моя работа. Интересная! Ты всегда в движении, на виду у людей. Постоянно с кем-то общаешься, знакомишься, многие тебя знают, доверяют, обращаются за советом. Участковый - он как справочное бюро. Ты чувствуешь, что можешь помочь людям в трудной ситуации, знаешь, что твоя работа действительно нужна. Такую профессию я мог бы рекомендовать и своим детям - а у меня их трое. Супруга, наверное, такой выбор не одобрит, поскольку считает, что моя служба слишком опасная. Но я ей возражаю: у нас достаточно средств защиты. И, к счастью, на участке мне еще ни разу не приходилось применять табельное оружие. Лишь изредка использую перцовый баллончик, да и то - исключительно для защиты от собак, когда обходишь частный сектор.
- Самостоятельность - не требует контроля со стороны руководства. Поставленные задачи выполняет быстро и качественно.
- Доброжелательность - отсутствие конфликтов с коллегами и конфликтных ситуаций с гражданами. Легко располагает к себе собеседника.
- Сообразительность - способен быстро проанализировать сложившуюся ситуацию и найти нестандартное решение.
Справка "РГ"
Всероссийский конкурс "Народный участковый" проводится в рамках развития инициатив руководства МВД по укреплению обратной связи с населением. В первом отборочном туре приняли участие участковые уполномоченные полиции, несущие службу во всех городах, районах и селах нашей страны. Во втором этапе своего лучшего участкового выбрали граждане каждого из регионов России путем онлайн-голосования. Третий, заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с первого по 10 ноября. Голосование будет также онлайн на официальном сайте МВД РФ. В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона.