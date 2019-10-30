Старший участковый уполномоченный полиции 35-летний Евгений Селюнин выходит из здания управления МВД Костромы со свежей пачкой листовок. В них - полезные советы горожанам о том, как защититься от новых уловок телефонных мошенников. На улице Селюнин раздает предупреждения прохожим. Многие узнают его в лицо, улыбаются. В этом году Евгений впервые принял участие в конкурсе "Народный участковый". По результатам голосования на сайте мвд.рф он занял первое место среди всех участковых уполномоченных региона. Теперь "костромскому Анискину" предстоит представлять область на всероссийском этапе конкурса.

За десять лет работы Селюнин заслужил уважение горожан, которые узнают его на улице и с улыбкой приветствуют. Фото: Анна Скудаева

Участковый из глубинки

Выбирая будущую профессию, Евгений Селюнин никогда не думал, что пойдет на работу в полицию. Детство он провел в отдаленном костромском поселке Боговарово. Расстояние от него до областного центра - почти 500 километров. Увлекался техникой, компьютерами. После школы парень из глубинки окончил политехнический колледж, получил специальность техника-программиста. А затем, как и многие его сверстники, ушел в армию.

- Я думал, что и в армии моя служба будет как-то связана с компьютерами. Но получилось так, что ни у кого из нашего призыва, кроме меня, не было водительского удостоверения. В итоге в армии я стал водителем, - вспоминает Евгений.

Пока Селюнин служил, в его семье случилась трагедия: погиб старший брат, работавший в МВД. После этого Евгений решил продолжить то дело, которым занимался брат.

- У меня всегда было уважение к тому, что он делал, уважение к форме. Когда он погиб, я, как и он, стал инспектором ГИБДД: решил пойти по стопам брата, - рассказывает Евгений.

Через два года работы Селюнин написал рапорт о переводе в Кострому, где ему предложили должность участкового уполномоченного полиции. Эту работу он выполняет уже десять лет. И ни разу не пожалел.

- У меня обширный административный участок: охватывает улицу Шагова, Костромскую, проспект Мира, поселок Новый, в него входит даже деревня Сокеркино, расположенная за аэропортом. За годы работы я изучил его вдоль и поперек. Сейчас я уже не просто участковый, а старший участковый, в моем подчинении еще три сотрудника, есть возможность карьерного роста, - с гордостью рассказывает майор Селюнин.

Операция "Вечный огонь"

Рабочий день участкового уполномоченного в Костроме официально начинается в девять утра. Но до этого времени он должен успеть приехать в гараж МВД, пройти медицинское освидетельствование и получить для работы патрульный автомобиль. Затем - планерка в управлении, на которой участковых знакомят со сводкой происшествий за сутки. Здесь же каждому выдают оружие, спецсредства для задержания нарушителей и радиостанцию для связи с дежурной частью.

- До нас доводят информацию, какие преступления раскрыты, кто в розыске, мы все заносим в специальную тетрадь, чтобы потом отработать на участке. Мы изучаем материалы и работаем на опорном пункте по поступившим сообщениям, заявлениям. Кого-то разыскиваем, устанавливаем, получаем видеозаписи в случаях краж из магазинов. Участок у нас довольно протяженный, и патрульный автомобиль очень выручает. Я чаще всего езжу на "Ниве": она очень удобна для передвижения по окраинам, дачным дорогам и частному сектору, проходимость хорошая, - уточняет Евгений.

Иногда рабочий день Селюнина затягивается глубоко за полночь.

Селюнин убежден, что если бы вновь встал перед выбором профессии, то все равно пошел бы в полицию

- Если человек работал всю ночь, ему потом полагается день отдыха - "отсыпной". Работаем по сменному графику. На неделе - два выходных, как у "белого" человека. Если объявлена тревога, то рабочий день может начаться не в девять, а, например, в 6.30 утра. Но к этому домашние уже привыкли, вопросов никаких не возникает, - улыбается участковый.

Подавляющее большинство дел, с которыми приходится сталкиваться участковым, связано с бытовыми конфликтами.

Второй по "популярности" вид происшествий на участке Евгения Селюнина - кражи из магазинов. В раскрытии этих преступлений очень помогает система "Безопасный город".

- Благодаря камерам, к которым есть доступ в дежурной части, мы спокойно раскрываем до 60 процентов краж в первые дежурные сутки. Остальное "дорабатываем" во время обходов участков. Однажды благодаря камерам нам оперативно удалось раскрыть кражу телефона и банковской карты у посетителя бара.

По мнению Евгения Селюнина, новые технологии безопасности, которые сейчас внедряются в городе, нужны не только для раскрытия, но и для профилактики нарушений.

- Благодаря системе видеонаблюдения нам удалось установить подростков, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" на проспекте Мира. Когда несовершеннолетних нарушителей вычислили, с ними и их родителями сотрудники ПДН провели беседу, а потом подростков заставили самостоятельно отмыть испачканный мемориал. И это стало лучшей профилактикой: поработав один раз швабрами и тряпками на благо города, повторно эти дети такими делами больше не занимались, - рассказывает Евгений Селюнин.

Всегда в движении

В служебном телефоне Селюнина почти три тысячи номеров, но это не мешает ему быть заботливым отцом, мужем и сыном. Евгений убежден, что если бы ему довелось вернуться на десять лет назад и вновь встать перед выбором профессии, он все равно пошел бы в полицию.

- Мне очень нравится моя работа. Интересная! Ты всегда в движении, на виду у людей. Постоянно с кем-то общаешься, знакомишься, многие тебя знают, доверяют, обращаются за советом. Участковый - он как справочное бюро. Ты чувствуешь, что можешь помочь людям в трудной ситуации, знаешь, что твоя работа действительно нужна. Такую профессию я мог бы рекомендовать и своим детям - а у меня их трое. Супруга, наверное, такой выбор не одобрит, поскольку считает, что моя служба слишком опасная. Но я ей возражаю: у нас достаточно средств защиты. И, к счастью, на участке мне еще ни разу не приходилось применять табельное оружие. Лишь изредка использую перцовый баллончик, да и то - исключительно для защиты от собак, когда обходишь частный сектор.

Три составляющих успеха Селюнина, по мнению его начальства:

- Самостоятельность - не требует контроля со стороны руководства. Поставленные задачи выполняет быстро и качественно.

- Доброжелательность - отсутствие конфликтов с коллегами и конфликтных ситуаций с гражданами. Легко располагает к себе собеседника.

- Сообразительность - способен быстро проанализировать сложившуюся ситуацию и найти нестандартное решение.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Народный участковый" проводится в рамках развития инициатив руководства МВД по укреплению обратной связи с населением. В первом отборочном туре приняли участие участковые уполномоченные полиции, несущие службу во всех городах, районах и селах нашей страны. Во втором этапе своего лучшего участкового выбрали граждане каждого из регионов России путем онлайн-голосования. Третий, заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с первого по 10 ноября. Голосование будет также онлайн на официальном сайте МВД РФ. В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона.