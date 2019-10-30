Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

VIII Московская международная биеннале современного искусства открылась на своей основной площадке в Новой Третьяковке. Проект "Ориентирование на местности" объединил работы 34 художников из 11 стран. Его можно увидеть в галерее на Крымском валу с 31 октября по 22 января.

"Нам бы хотелось, чтобы невероятное время открытий мирового современного искусства перекликалось с тем, что мы планируем делать в этом пространстве, посвященном самым актуальным проблемам", - цитирует ТАСС гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

Куратором основного проекта стал Дмитрий Черняков, скульпторами - Сергей Чобан и Агния Стерлигова, дизайнером - Игорь Гурович. Биеннале объединила художников от Бахрейна, Италии, Франции до Китая и США.

Впервые московская биеннале сотрудничает с другим музеем - в этом году для выставки 11 полотен художников ХХ века предоставила венская галерея Альбертина. Помимо просмотра основной экспозиции посетители смогут послушать цикл образовательных лекций, которые прочитают эксперты, среди которых директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова. У посетителей также будет возможность увидеть документальные картины о выдающихся художниках ХХ века и их творчестве - Илье Кабакове, Эрике Булатове и других.

Справка "РГ"

Московская биеннале современного искусства впервые прошла в 2005 году. Традиционно она проходит раз в два года осенью. В разные годы темами биеннале были "Примечания: геополитика, рынки, амнезия", "Против исключения", "Переписывая миры", "Как жить вместе? Взгляд из центра города в самом сердце острова Евразия". Третьяковская галерея на Крымском валу во второй раз становится площадкой основного проекта.