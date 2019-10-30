Мосгордума одобрила в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года

Депутаты Мосгордумы собрались 30 октября на второе заседание в новом составе после сентябрьских выборов - свои места к 10:00 заняли все 45 парламентариев. Ключевым вопросом для обсуждения стало рассмотрение проекта городского бюджета на ближайшие три года. Оно затянулось более чем на четыре часа и продлилось до позднего вечера.

С основными показателями главного финансового документа Москвы депутаты были уже знакомы - проект обсуждался больше недели на комиссиях гордумы. Его представила глава департамента финансов Елена Зяббарова. Рассказала, что правительство Москвы рассчитывает на ежегодный рост доходов на 8 и более процентов - базу для этого заложили реформы предыдущих 9 лет, которые помогли сделать городскую экономику более эффективной и менее зависимой, к примеру, от цен на нефть. В частности, с 2011 года втрое сократилась доля поступлений от предприятий нефтегазового сектора - если тогда они формировали 17% доходов бюджета, то сейчас только 6%. Зато удалось создать условия для серьезного роста предпринимательской активности, благодаря чему резко выросли доходы от малого бизнеса - с того же 2011 года они выросли с 10% до 23%.

"Малый бизнес сегодня - наш очень серьезный и уважаемый налогоплательщик, демонстрирующий хорошие темпа развития, - отметила Зяббарова. - При этом никакого роста налоговой нагрузки на малых и средних предпринимателей не происходит, увеличение налоговых поступлений связано только с ростом масштабов этого сектора экономики".

Отвечая на вопросы депутатов Зяббарова отметила, что в городе нет ни градообразующих отраслей, ни градообразующих предприятий, а значит экономика остается устойчивой и позволяет делать долгосрочные и довольно оптимистичные прогнозы. Именно исходя из них заложен рост бюджетных доходов.

Депутатов, впрочем, интересовали детали. Спрашивали, например, о том, сколько денег заложено, на покупку противогололедных реагентов? Оказалось, что в следующем году они обойдутся городу в 8 с лишним миллиардов рублей. Депутат Татьяна Батышева интересовалась, не слишком ли смелы планы по 15-процентному увеличению доходов бюджета в 2020-м году? Министр объяснила, что стабильная и предсказуемая ситуация с доходами позволяет рассчитывать на них.

В абсолютных цифрах в следующем году доходная часть бюджета планируется в размере почти 2,8 трлн рублей, а расходная 3,15 трлн рублей. В 2021 году доходы обещают перешагнуть планку в 3 трлн, а расходы приблизятся к 3,3 трлн. Наконец, в 2022 году город должен получить 3,35 трлн рублей доходов, а расходы заложены почти в 3,38 трлн.

По традиции, больше половины расходов предусмотрены на социальную сферу - это и городские доплаты пенсионерам, и обеспечение многочисленных льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ, и содержание и развитие медицинских, образовательных и других учреждений. К примеру, финансирование здравоохранения в следующем году вырастет на 30%. Приоритет отдан модернизации поликлиник - предусмотрен их ремонт и оснащение новым оборудованием, создание более комфортных условий для работы врачей. Всего за три ближайших года планируется капитально отремонтировать 135 поликлиник. Больше денег в проекте заложено и на закупку современных вакцин от опасных инфекционных заболеваний, бесплатных лекарств для страдающих хронической ишемической болезнью сердца и многое другое.

Не останется город и без бюджетных инвестиций - сотни миллиардов рублей заложены на строительство новых дорог, станций метро, благоустройство, спортивных, культурных и многих других учреждений. Тем более что за каждым бюджетным рублем, вложенным в развитие города, следует три рубля частных инвестиций - такого соотношения удалось добиться в последние годы.

Пока главный финансовый документ Москвы принят в первом чтении: за проголосовали 28 депутатов, против - 17. Поправки парламентарии смогут внести до 7 ноября. Свои идеи есть у всех фракций Мосгордумы.