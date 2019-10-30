Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров

Депутаты Мосгордумы приняли закон о величине прожиточного минимума пенсионера в столице - он необходим для определения региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году. Сумма прожиточного минимума составила 12578 рублей, в этом году она равна 12115 рублей.
Представляющий законопроект замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов пояснил, что пенсию в размере прожиточного минимума в столице получает всего 61 тысяча человек - это пенсионеры с временной регистрацией, а также зарегистрированные в городе менее 10 лет.
При этом 1,6 миллиона неработающих пенсионеров получают к своей обычной пенсии городскую доплату, за счет которой минимальная пенсия москвичей составляет 19500 рублей. Ее размер в последний раз был увеличен на две тысячи рублей с 1 сентября этого года.
Закон о прожиточном минимуме пенсионеров необходим в соответствии с федеральным законодательством. Его ежегодно устанавливают в каждом регионе, чтобы определить таким образом минимальную пенсию.