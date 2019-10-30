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30.10.2019 11:50
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС состоялась противоаварийная тренировка

29 октября 2019 года на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) под руководством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова состоялась противоаварийная тренировка (ПАТ) с привлечением членов группы ОПАС*.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В ней приняли участие порядка 350 человек - оперативный персонал атомной станции, сотрудники Кризисного центра Концерна "Росэнергоатом", информационно-аналитического центра Ростехнадзора, Регионального кризисного центра ВАО АЭС МЦ** и представители других служб и ведомств.

На полномасштабном тренажере - точной копии блочного пункта управления (БПУ) энергоблока №6 НВАЭС - участники отработали часть сценария, связанного с условной радиационной аварией, а на промплощадке работали с противоаварийной мобильной техникой - дизель-генераторной установкой, задача которой - обеспечить электропитание важного оборудования в случае полной потери электроснабжения энергоблока. Также было успешно отработано взаимодействие с использованием различных каналов связи и передачи данных.

Говоря об особенностях прошедшего мероприятия, начальник отдела мобилизационной подготовки Владимир Акимов отметил: "На энергоблоке с реактором типа ВВЭР-1200 учения такого масштаба с группой ОПАС мы провели впервые. Эта тренировка стала серьезной подготовкой к комплексным противоаварийным учениям - КПУ, которые запланированы на 2020 год".

Фото: Нововоронежская АЭС
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Подводя итоги противоаварийной тренировки, и.о. главного инженера Нововоронежской АЭС Анатолий Федоров сказал: "Все участники действовали слаженно, отработали на высоком профессиональном уровне. Персонал Нововоронежской АЭС с поставленной задачей справился, цель учений достигнута".

Энергоблоки Нововоронежской АЭС в ходе проведения тренировки работали в штатном режиме. Никакого вмешательства в их работу, связанного с учениями, не проводилось.

Противоаварийные тренировки - неотъемлемая часть обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции. Их цель - отработка действий по защите персонала атомной станции и населения.

Справка:

* Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) - структура безопасности, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС. Сегодня в группу ОПАС входят 145 сотрудников оперативного состава и 240 экспертов. Они являются специалистами высочайшей квалификации, представляют 19 государственных министерств и ведомств.

** ВАО АЭС - (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) - всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. В ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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