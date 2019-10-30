Названы самые популярные книги в столичных библиотеках

Столичные библиотеки подвели предварительные итоги года. Как оказалось, наиболее востребованными у юных москвичей стали книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Помимо приключения школьника-волшебника дети и подростки брали книги из школьной программы: "Горе от ума", "Герой нашего времени" и другие.

Что касается взрослого населения, то предпочтения были отданы романам "Авиатор " Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Призрак Канта" Татьяны Устиновой. Так же, согласно статистике, женщины старше 18 лет порой берут детективы Александры Марининой и Дины Рубиной. Этого же возраста мужчины выбирают роман Александра Архангельского "Бюро проверки" и книгу "Славянский разлом" Александра Пыжикова.

Всего с начала года по единому читательскому билету столицы выдано около трех миллионов книг. Как ожидается с 2020 года этот читательский билет будет действовать во всех 440 библиотеках города. К слову, в библиотеках столицы хранится более 900 тысяч уникальных книг в 5 миллионах экземплярах.