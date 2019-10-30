Ольга и Дмитрий Певцовы: Играть супругов - мука

Второго и третьего ноября в Москве в Малом зале Кремлевского дворца Дмитрий Певцов в сопровождении "Певцовъ-Оркестра" выступит с программой "Музыкальные шедевры советского кино". Выступления в Кремле посвящены 35-летию творческой деятельности народного артиста России.

Дмитрий, а кто вдохновил вас на пение?

Дмитрий Певцов: Супруга Ольга, двадцать лет назад. У меня был творческий кризис. Она сказала: "Иди и пой!" У Ольги режиссерское образование.

Что прозвучит в программе?

Дмитрий Певцов: Песни из культовых советских фильмов - "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Девчата", "Ирония судьбы", "Бандитский Петербург", "17 мгновений весны", "Асса", "Белое солнце пустыни", "Обыкновенное чудо"... Все они написаны во времена "страшной и непреодолимой" советской цензуры, которой сегодня нет, но, на удивление, нет и шедевров.

Ольга Певцова (Дроздова): Работая над программой, мы учились читать эзопов язык, расшифровывать послания из прошлого, раскрывали смыслы один другого удивительнее.

А при чем тут песни из "Бандитского Петербурга"?

Дмитрий Певцов: Фильм вышел в 2000 году. Владимир Владимирович Бортко для меня абсолютно советский режиссер, и песни из "Адвоката" стали настолько востребованными, что мы решили их взять как некую отправную точку.

У вас есть любимая песня?

Дмитрий Певцов: Это песни из фильма "Земля Санникова", записанные Олегом Далем.

Кто выйдет на сцену?

Дмитрий Певцов: Большой детский хор имени Попова под руководством Анатолия Кислякова и Праздничный хор Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова. Кстати, Георгий родился в Минске, окончил музыкальную спецшколу при Белорусской госконсерватории и Музыкальную академию имени Гнесиных в Москве. Детский хор и мужской брутальный хор дают фактуру. Петь с детьми - это счастье.

Когда я пришел в Ленком, после спектакля у входа актеров ждали по 30-40 человек. Сейчас, увы, двое-трое...

Согласны ли вы с высказыванием Марка Захарова, что вас лучше всех понял Глеб Панфилов, в спектаклях которого вы сыграли Гамлета и Генриха II. Вы снялись в его фильмах "Мать", "Без вины виноватые", "В круге первом"...

Дмитрий Певцов: Мне кажется, Марк Анатольевич тоже меня понимал и как-то очень душевно ко мне относился, помню, что раза два за годы, что я проработал в "Ленкоме", он назвал меня Димой. Это был знак особой нежности, потому что всех в театре, не только актеров, наш художественный руководитель звал по имени-отчеству. Глеба Анатольевича Панфилова действительно считаю своим крестным отцом и в кино, и в театре.

Глеба Панфилова называли шаманом.

Дмитрий Певцов: За его особые разговоры со мной на репетициях, когда мы делали "Аквитанскую львицу" в главной роли с Инной Чуриковой, я играю короля Англии. Этот спектакль мы играем почти десять лет, но только сейчас я осознаю в полной мере, как нужно играть. Глеб Анатольевич приходит на каждый спектакль, делает замечания, и когда я выхожу на сцену, то делаю то, что хотел увидеть режиссер.

В фильме "В круге первом" мы с Ольгой Дроздовой сыграли супругов, а это вообще тройная удача. Дело в том, что на съемках Ольга любит импровизировать и даже хулиганить, имея при этом режиссерские амбиции, так вот Глеб Анатольевич как человек мудрый принял почти все ее предложения.

Ольга Певцова (Дроздова): Мне очень хотелось внести изменения в свой персонаж, Панфилов возражал и говорил, что это невозможно. Но я настаивала: "Может, вы спросите у Солженицына?" И что вы думаете, спросил, и Солженицын утвердил мою версию.

У вас есть любимые советские фильмы?

Дмитрий Певцов: "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова и "Старший сын" Виталия Мельникова. Я был влюблен в актеров, и благодаря им, пошел в эту профессию. Тогда существовало огромное количество популярных артистов, фотокарточки которых продавали в киосках, но было несколько безоговорочных любимцев публики, которые общались с ней на особом, тонком уровне, отдавали свое сердце, душу, любовь. Они тоже работали за деньги, но не так, как сейчас.

Актерская профессия девальвировалась?

Дмитрий Певцов: Девальвировалась. Во времена, когда я пришел в Ленком, после спектаклей у служебного входа стояли человек 30-40 и ждали Абдулова или Караченцова. Сейчас - двое-трое. И в Институте современного искусства, где мы преподаем актерское мастерство, - Ольга - декан, а я завкафедрой - вижу людей, которые приходят, чтобы попасть в профессию, не понимая, что это такое. Они, когда узнают, что надо много работать, терпеть, не спать, уходят бегом. И сам конкурс поредел - в десятки раз меньше желающих стать актерами.

А в кино?

Дмитрий Певцов: В советском кинематографе нужно было обладать талантом. Актеры были личностями. Сейчас цензуры нет. Снимают экшен-фильмы. Сказать режиссерам нечего. В театре - то же, а ведь сцена - место общения.

Какое радио слушаете в дороге?

Дмитрий Певцов: Радио "Вера". И молитвы.

На концерте в Кремле выступит ваш сын Елисей?

Ольга Певцова (Дроздова): Интрига.

А вы споете?

Ольга Певцова (Дроздова): Может быть.

Визитная карточка

Этот уникальный семейный тандем народных артистов России широко известен за границами РФ: Дмитрий - звезда "Ленкома", а Ольга - прима "Современника". Они много гастролируют по России и Беларуси.

Среди спектаклей, в которых сыграл Дмитрий Певцов, - мечта любого актера - роль Гамлета. А еще Треплев в "Чайке" и Резанов в культовой рок-опере "Юнона и Авось". Певцов успешно снимался в популярных российских телесериалах, среди которых "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Бандитский Петербург".

Супруга Дмитрия Ольга родилась в Находке в семье капитана дальнего плавания. Поступила на театральный факультет дальневосточного вуза, а затем, чтобы набраться жизненного опыта, ушла на судоремонтный завод... кладовщицей. После второго курса Свердловского театрального института перевелась в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1991 году во время съемок "Прогулка по эшафоту" Дмитрий встретился с партнершей по съемочной площадке, актрисой театра "Современник" Ольгой Дроздовой. Спустя три года молодые люди узаконили отношения. В 2007 году у них родился сын Елисей.