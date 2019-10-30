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30.10.2019 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии

Текст: Иван Петров

Отца устроившего во вторник стрельбу из травматического пистолета в столичной школе ученика лишили лицензии на оружие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. Отмечается, что заключение об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, выданное ранее отцу школьника, принято отделом лицензионно-разрешительной работы по Северному административному округу Росгвардии.

Фото: iStock
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Кроме того, по данным ТАСС, у мужчины были изъяты патроны и пистолет, а на него составлен административный протокол за нарушение правил передачи и хранения оружия.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что 29 октября ученик школы в Войковском районе пронес на урок травматический пистолет, принадлежащий его отцу. Мальчик выстрелил из травмата в пол. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Полицейские изъяли оружие и составили в отношении его владельца материалы по факту административного правонарушения. Полиция и Следственный комитет начали проверки по факту произошедшего.

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