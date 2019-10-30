Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Школа, в которой произошел инцидент, находится в Войковском районе Москвы. Как отмечают в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что ученик принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него внутри здания. Это произошло 29 октября.

Прибывшие на место полицейские изъяли оружие. Оно принадлежало отцу мальчика, в отношении которого составили материалы по факту административного правонарушения. В настоящее время проводится проверка по статьям 144 и 145 УПК РФ.