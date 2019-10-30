Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест

Московский городской суд постановил отправить под домашний арест подростка, который обвиняется в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что он был арестован еще в 2018 году в Москве. Следственный комитет хотел оставить подростка под арестом, но суд, как говорилось выше, принял другое решение.

"Московский городской суд освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля", - рассказал адвокат Сергей Ашанин.