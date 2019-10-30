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Рубрика: Общество
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Собрал раздельно мусор - сходи в театр
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8002)
Акция "Искусство ради экологии", во время которой в сентябре москвичи за раздельный сбор мусора получали билеты в кино, театр, на выставки и концерты, в новом году станет постоянно действующей. Об этом "РГ" сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что с января столица полностью переходит на раздельный сбор мусора. Акция поможет москвичам быстрее освоить новые правила сортировки отходов. Раздельные контейнеры для пластика, картона, стекла и металла уже стоят практически во всех дворах. Но если в них можно просто бросить пару картонок из-под шляп или обуви, то для участия в акции на точку сбора вторсырья нужно привезти не меньше килограмма алюминия или двух килограмм макулатуры, пластика или стекла. Взамен - приятный приз.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Почему "мусорная реформа" начинается с контейнерной площадки

"К идее продлить акцию подтолкнули москвичи, - рассказал Кульбачевский. - В сентябрьской акции приняли участие 7 тысяч горожан. Они собрали 20 тонн раздельного мусора. А затем попросили проводить подобные мероприятия чаще". По словам чиновника, новая акция не ограничится одним месяцем, а продлится весь следующий год. Кто из мусорных операторов ее поддержит - покажет время. Как рассказал Руслан Мольков, представитель компании, которая была партнером акции в сентябре, они готовы вновь рассмотреть предложение на участие. Замдиректора другого крупного оператора Москвы Елена Вишнякова отметила, что у акции очень правильный и позитивный посыл - объединить искусство и экологическое мышление. "Мы поддержим инициативы, которые помогают человеку сделать шаг к раздельному сбору мусора и сохранению природы", - заверила она.

Кстати, столичную инициативу подхватили другие регионы - Тула, Санкт-Петербург, Омск, Челябинск, города Крыма. Там тоже будут поощрять жителей за сортировку отходов.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
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