Школы из Белгорода и Тамбова стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов организации питания детей. В нем участвовало более 600 учебных заведений из 67 регионов.

Школьника никто не заставляет есть борщ, если он его не любит. Всегда есть выбор другого "первого". Фото: WWW.UGORIZONT.RU

Все по рациону

Заявки оценивало представительное жюри: эксперты из министерств просвещения и здравоохранения, Роспотребнадзора и Высшей школы экономики, федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, а также родители. Учитывалось не только соблюдение обязательных санитарных норм и рекомендаций, но и богатство ассортимента, и возможность скорректировать рацион для детей, которым это требуется по медицинским показаниям.

В номинации "Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации" в тройку лидеров вошла "Школа Сколково - Тамбов" (МАОУ СОШ N 1). Она открылась первого сентября 2017 года. Здание изначально оснастили по последнему слову техники - неудивительно, что столовая оказалась достойна самых высоких оценок.

Все питание - от супов до выпечки - здесь готовят сами. Для этого на кухне, как положено в общепите, оборудовано несколько цехов. В горячем кипят электрокотлы (в них можно приготовить и бульон, и второе, и даже что-нибудь на десерт), пароконвектоматы обдают раскаленным воздухом "заготовки" блюд в специальных тележках - такой способ приготовления позволяет сохранить больше полезных веществ. В холодном - крошатся овощи для салатов. Все производство максимально автоматизировано: чем меньше контакта с человеческими руками, пусть даже и в одноразовых перчатках, тем меньше риска занести какую-нибудь инфекцию.

С той же целью на входе в обеденный зал оборудованы современные умывальники. Вместо бумажных полотенец - аппараты для бесконтактной сушки.

Чем меньше контакта с продуктами, пусть даже в одноразовых перчатках, тем меньше риска занести какую-нибудь инфекцию

Интерьер выдержан в ярких тонах, много красных деталей - это поднимает аппетит. Неслучайно так оформляют и манящие детвору фуд-корты в торговых центрах. Столы для младшеклассников в "Школе Сколково" накрывают заранее - приносят комплексные завтраки и обеды. Ребята постарше составляют меню сами, перемещаясь с подносом вдоль стеллажей с готовыми блюдами. На выбор - пять салатов, по два варианта супа и гарнира, три основных блюда.

В буфете - свежая выпечка собственного производства: пирожки, расстегаи, кулебяки, школьная пицца, котлеты в тесте... С 10.30 до 16.30 также работает интернет-кафе, где ассортимент блюд шире и к тому же есть бесплатный Wi-Fi.

Как и почти во всех остальных школах Тамбова, ученики оплачивают питание по безналу через систему "Ладошки", приложив руку к специальному датчику. Родителям приходит уведомление о том, чем ребенок пообедал и на какую сумму.

Дети в "Алгоритме"

О необычной школе "Алгоритм успеха" в белгородском поселке Дубовое знают уже далеко за пределами региона. Там учатся без учебников, заменив их планшетами да ноутбуками, на занятия ездят на велосипедах, пока позволяет погода, а уроков дома не учат - все в рамках своеобразной "продленки", чтобы вечер провести в приятном общении с родителями, а не в нервной зубрежке. Дети в "Алгоритме" весь день, и чтобы хватило сил на уроки, секции, кружки и домашку, здесь организовали питание по принципу "шведский стол".

Директор школы Инна Тяпугина завела разговор совсем не о том, как нелегко заставить детей обедать. Ведь здесь такой проблемы не существует.

- Все детки - разные, - говорит она. - Кто-то ест много, а кому-то и половины стандартной порции достаточно.

И именно поэтому руководство учебного заведения так обрадовалось инициативе Наблюдательного совета: организовать завтраки и обеды по той же системе, что и в первоклассных отелях. При этом рекомендации по питанию школьников строго соблюдаются. Если ребенку нельзя жареное, ему предложат отварное мясо или тушеное, но никак не котлету, которую возьмут одноклассники с более крепким желудком. Никто не заставит ученика есть борщ, если он не любит вареную капусту - всегда есть выбор другого "первого".

Без перееданий

На замечания скептиков о том, что школьников такая система "только портит", нашлись аргументы "за" у психологов. Как только стало известно о дубовской системе школьного питания, многие, в том числе представители педагогического сообщества, спохватились: "Как же так! Выбирают они, что съесть! Пусть едят то, что дают!" Но психологи лишь похвалили инициативу: ведь если ребенок с малых лет учится выбирать то, чего хочет его организм, он учится культуре правильного питания.

- Мы не ограничиваем детей в количестве еды, - говорит Инна Тяпугина. - Но учим: если взял на тарелочку что-то, съешь, не выбрасывай. Если мало взял - подойди, положи еще.

При таких условиях "заработать" компульсивное переедание, когда после часов голода остается только наброситься на еду и набить желудок сверх меры, дубовским ученикам не грозит. А это - уже значимый шаг к здоровью.

На основе региональных практик минпросвещения собирается создать единую концепцию для школьных столовых. Это позволит распространить опыт лучших образовательных учреждений на всю страну и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее.