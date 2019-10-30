В Калуге вручили паспорта новым гражданам России

30 октября, в преддверии Дня народного единства в Калуге прошел очередной этап акции "Я - гражданин России". Паспорта граждан Российской Федерации были вручены десяти переселенцам из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, врио заместителя начальника УМВД России по городу Калуге Петр Лохмачев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

- Я рад, что вы решили связать свою судьбу с нашим городом, - обратился к переселенцам Александр Иванов, - уверен, что вы об этом не пожалеете, Калуга динамично развивается, за последние годы в городе создано много новых предприятий, десятки тысяч рабочих мест, высокими темпами строится жилье, новые школы и детские сады. Эта работа будет продолжена, как и работа по благоустройству города. Городские власти делают все, чтобы повысить качество жизни калужан.

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

Глава городского самоуправления поздравил новых граждан Российской Федерации и пожелал им успехов и благополучия.