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30.10.2019 17:44
Проект: В регионах

В Калуге вручили паспорта новым гражданам России

30 октября, в преддверии Дня народного единства в Калуге прошел очередной этап акции "Я - гражданин России". Паспорта граждан Российской Федерации были вручены десяти переселенцам из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, врио заместителя начальника УМВД России по городу Калуге Петр Лохмачев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге состоялось первое заседание школьной городской думы

- Я рад, что вы решили связать свою судьбу с нашим городом, - обратился к переселенцам Александр Иванов, - уверен, что вы об этом не пожалеете, Калуга динамично развивается, за последние годы в городе создано много новых предприятий, десятки тысяч рабочих мест, высокими темпами строится жилье, новые школы и детские сады. Эта работа будет продолжена, как и работа по благоустройству города. Городские власти делают все, чтобы повысить качество жизни калужан.

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

Глава городского самоуправления поздравил новых граждан Российской Федерации и пожелал им успехов и благополучия.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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