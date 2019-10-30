В Москве подготовят инфекционистов нового поколения для Африки

Международный учебно-методический центр вирусологии человека создан в столице на базе Медицинского института РУДН. По специально разработанным программам в нем будет вестись профессиональная переподготовка врачей в области ВИЧ-медицины из стран Африки. В основу обучения закладываются лучшие мировые практики, которыми располагает столичное образование. В перспективе центр станет и полноценным "хабом" для трансфера технологий лекарственного обеспечения на Африканский континент.

Открытие центра было анонсировано на полях прошедшего в Сочи саммита "Россия - Африка". Ожидается, что он станет новым этапом в образовательной и кадровой стратегии в рамках уникальной "московской модели" противодействия ВИЧ/СПИДу. Программа, по которой будут обучаться не только иностранные, но и российские медики, базируется на разработках Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом вместе со столичным департаментом здравоохранения. По оценке экспертов, их характеризует современный уровень здравоохранения, а также стандарты подготовки кадров, соответствующие уровню наиболее развитых западноевропейских стран. Это позволит вывести профессиональную переподготовку на международный уровень. В частности, речь идет о врачах из африканских стран, где подготовка специалистов различных профилей, работающих с ВИЧ-инфицированными пациентами, один из самых насущных вопросов.

- Вирусология - одно из важнейших направлений медицинской науки, особенно применительно к африканским странам. Это часть наших совместных усилий в борьбе с глобальными вызовами, - уверен директор Медицинского института РУДН Алексей Абрамов. - В конечном итоге речь идет об экспорте передовых методик и технологий и увеличении притока иностранных студентов в столицу, с учетом того, что качество нашего образования - на мировом уровне, и при этом оно более доступно.

Качество обучения в Москве на мировом уровне и в то же время - более доступно

Партнерские программы для Африки уже давно находятся в фокусе внимания мирового сообщества. К примеру, Европейский союз в последние годы активно ищет оптимальные форматы инфраструктурного взаимодействия. В Москве же решили начать с главного: с инвестиций в экономику знаний и здравоохранение. Как поясняет главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения, руководитель МГЦ СПИД Алексей Мазус, центр задуман для конвергенции образовательного процесса, клинической практики, науки и индустрии:

- Московский центр СПИД является основной базой для внедрения новых технологий диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Ключевая задача - расширение доступа к инновационным лекарствам для стран с ограниченными ресурсами. На Африканском континенте это возможно только при условии трансфера современных производственных и научных технологий при соответствующей профессиональной подготовке. В этом смысле московский опыт будет абсолютно востребован. Речь идет как о совместных клинических испытаниях новых российских лекарств и средств диагностики, так и создании российских производственно-образовательных кластеров . Уже есть предварительная договоренность о старте такого совместного масштабного проекта с одной из африканских стран.