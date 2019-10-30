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30.10.2019 19:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в хищении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Ранее помощник директора Наталья Тарасенко сообщила агентству, что Федеральная служба безопасности провела обыски в ФИАН, а затем и на квартире Колачевского.

"Директор в течение дня был под наблюдением сотрудников ФСБ, потом его посадили в машину и повезли домой на обыск", - отметила Тарасенко.

При этом, по ее словам, в настоящее время директор находится у себя дома. О причинах и результатах обыска ей ничего не известно.

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