В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в хищении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее помощник директора Наталья Тарасенко сообщила агентству, что Федеральная служба безопасности провела обыски в ФИАН, а затем и на квартире Колачевского.

"Директор в течение дня был под наблюдением сотрудников ФСБ, потом его посадили в машину и повезли домой на обыск", - отметила Тарасенко.

При этом, по ее словам, в настоящее время директор находится у себя дома. О причинах и результатах обыска ей ничего не известно.