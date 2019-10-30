Строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений "Остров Мечты" близится к завершению. Осталось закончить отделочные работы в тематических зонах и завершить пусконаладочные испытания аттракционов.

Общая площадь остекления куполов "Острова" - без малого 30 тыс. кв. м. Такая конструкция крыши была придумана архитекторами, чтобы максимально "собрать" весь естественный свет, создав внутри эффект открытого неба. Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Колизей в миниатюре

Под уже смонтированными куполами в Нагатинской пойме, общая площадь остекления которых превышает 28 тыс. квадратных метров, клубятся облака бетонной пыли. "Лондон", "Рим", "Барселона", "Беверли-Хиллз" и "Москва" - стилизованные улицы и площади - пока в строительных лесах. Совсем скоро их снимут, и гости парка увидят неповторимый стиль Гауди, пройдутся по Родео-драйв и Ла Рамбла и даже заглянут в Колизей. "Стараемся успеть сдать парк до конца 2019 года. Сейчас уже почти все готово. Где-то покрытие пола надо доделать, где-то фасады зданий на улицах променада. Ну и, конечно, протестировать аттракционы", - говорит технический директор парка Иван Шоль.

Один из аттракционов только-только установили. Самую большую площадь "Москва" украсила гигантская венецианская карусель. Высота исполина почти 10 метров. На двух ярусах расположены посадочные места в виде карет, лошадей, единорогов, пони и даже страусов. Одновременно кататься на карусели смогут 82 человека. Пускать будут всех желающих ростом не ниже 1,5 метра и не выше 1,95. А вокруг аттракциона разобьют парк с деревьями, прудом, фонтанами и лавочками. Напротив - огромный концертный зал на 3,5 тысячи мест.

Сами улицы будут как в настоящем городе - с тротуарами и проезжей частью. Внутри магазинов и кафе возникает впечатление, что, переступая через их порог, попадаешь на свежий воздух. Этому способствует уникальная система куполов, создающая "живое" освещение. Площадь только центрального купола, например, составляет почти восемь тысяч квадратных метров при высоте 35 метров.

Черепашки на страже

Но самое интересное ждет "островитян" в развлекательной зоне, разделенной на восемь тематических секторов. Девочки наверняка захотят заглянуть к милой кошечке Хеллоу Китти - персонажу японской поп-культуры, покататься на карусели и сделать себе необычную прическу. А буквально в двух шагах отсюда воссозданы маргинальные кварталы Нью-Йорка, где злодей создал чудовищную машину, чтобы уничтожить мир. Спасти человечество под силу только черепашкам ниндзя, которым и посвящена зона. Здесь же можно прокатиться на настоящих американских горках, имитирующих подземку. "Это достаточно экстремальный аттракцион. За четыре секунды поезд разгоняется до 80 км/ч", - говорит Шоль. Еще можно научиться боевой технике ниндзюцу в зале для тренировок или резко спуститься с крыши полуразрушенного здания. Ну и, конечно, попробовать любимое лакомство черепашек - только что приготовленную пиццу.

Создатели парка готовятся встретить огромный поток посетителей - до 50 миллионов человек в год. Очевидно, что к аттракционам будет очередь. Чтобы скрасить минуты ожидания, детям и их родителям расскажут истории "мультяшек", чтобы, так сказать, ввести в курс дела, ведь почти все карусели и горки вписаны в канву сюжета.

После черепашек гости парка попадут в автомобильную зону, где все аттракционы связаны с машинами. Здесь дети даже смогут поучить ПДД и на практике закрепить полученные навыки. Одно из самых жутких мест - отель "Трансильвания", логово графа Дракулы. На экскурсию туда отправятся только самые смелые ребята. Неподалеку от него - замок Снежной Королевы. Организаторы обещают, что знакомые всем персонажи предстанут в совсем новом облике, а сюжет сказки изменят и наполнят новыми смыслами. Потчевать в царстве холода будут в основном рыбными блюдами - в лучших традициях нордической кухни.

Венецианская карусель под центральным куполом сможет одновременно катать 82 человека. Высота этого исполина почти 10 метров. Фото: Александр Корольков/ РГ

Самая большая зона - "Маугли в стране динозавров". Именно здесь заработает самый экстремальный из всех аттракционов. Гигантская платформа будет раскручивать смельчаков, вращаясь как вокруг своей оси, так и вокруг основания. При этом как в дьявольской жаровне рядом из камней будут вырываться языки пламени. А насладиться набегающими потоками воздуха позволит круговой полет на "крылатой" карусели. У каждого сиденья будут небольшие крылышки. Чем больше их отклоняешь в сторону, тем больше закручивает "пилота".

Испытать прочность своего вестибулярного аппарата позволит горка с VR-контентом. "Пассажирам" наденут специальные очки виртуальной реальности, на которые будет транслироваться катание на гигантской американской горке. А кресла будут отклоняться в стороны так, как будто все происходит на самом деле. Обещают еще более острые ощущения, чем при спуске с самых скоростных и экстремальных аттракционов испанского ПортАвентуры.

Все это лишь малая часть парковых развлечений. Любители пощекотать нервы обязательно заглянут в дом с ужасами, где в самый неожиданный момент встретятся с монстрами и призраками. Ну а поклонники более доброго "эпоса" не обойдут стороной деревню смурфиков, где, вооружившись волшебными палочками, попытаются спасти персонажей от злого мага Гаргамеля.

Навели мосты

Чтобы улучшить доступность парка для тех, кто будет добираться до него на метро, от станции "Технопарк" в этом году открыли надземный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова. Автомобилисты же смогут доехать до "Острова Мечты" от Третьего кольца всего за три минуты, а дорога от Кремля займет около 10. Для них предусмотрели подземный паркинг более чем на три тысячи машиномест. Между тем до конца года движение обещают запустить по 530-метровому мосту через Нагатинский затон, который соединит парк с Южнопортовой улицей.

Кстати

Кошелек наизнанку

Сходить всей семьей в "Остров Мечты" - удовольствие обещает стать затратным. Мама, папа и двое детей оставят за посещение около 10 тысяч рублей. Это без учета покупки сувениров и перекуса в кафе. Но парижский Диснейленд еще дороже - там в переводе на рубли семья из четырех человек в будни оставляет только за входные билеты порядка 14 тысяч рублей. В выходные дни - еще больше.