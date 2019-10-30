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30.10.2019 16:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Серебряном бору Москвы замечена редкая птица

Текст: Ирина Огилько

Самка малого пестрого дятла попалась на глаза сотрудникам Мосприроды. Эта птица внесена в надзорный список - приложение к Красной книге Москвы - как вид, нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении.

Фото: iStock
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Как поясняют в пресс-службе Мосприроды, специалисты обнаружили самку малого пестрого дятла, которая отличается от самца отсутствием красной шапочки на голове. Особенностью вида является способность этих птиц делать дупло даже в боковых сучьях деревьев. Его легко отличить от остальных дятлов по размеру: малый дятел чуть больше домового воробья, а под хвостом у него нет красных или розовых перьев. Зимой эту птицу можно встретить на кормушках, где столуются синицы.

Напомним, что все виды дятлов играют важную роль в экологии леса, помогая ограничивать распространение заболеваний деревьев. Птицы едят тлю, гусениц бабочек, муравьев, короедов, усачей, златок и многих других.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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