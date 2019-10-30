В столице пройдет фестиваль, посвященный Дню народного единства

В ближайшие праздничные выходные, пусть и прохладные, незачем отсиживаться дома. Лучше прогуляться по улицам и площадям Москвы, где со 2 по 4 ноября в третий раз пройдет фестиваль "День народного единства". Его гостям предложат сгонять по-быстрому в импровизированное путешествие по стране, прикупив воронежские валенки и оренбургские пуховые платки, попутно попробовать брянские драники и жареную корюшку по дальневосточному рецепту. Все это "заправят" концертами, мастер-классами и спектаклями.

Как сообщили в оргкомитете, фестиваль на этот раз возьмет в свои объятия 30 площадок по городу - улицы, площади и парки в центре и на окраинах. Всюду гости смогут погрузиться в культуру и традиции народов России. Тут и выступления творческих коллективов, и давно забытые подвижные игры наших предков, и народные промыслы, и кулинарные студии, и ярмарки.

В импровизированную "кругосветку" по стране советуем отправиться с Манежной площади. Там покажут иммерсивные спектакли. Это значит, что любой зритель может невольно оказаться внутри происходящего и сыграть в постановке. Посетители "побывают" во всех федеральных округах России, увидят национальные танцы и услышат песни, сыграют в игры, популярные в каждом из регионов. Например, порубятся в лапту и горелки. Можно совершить и "вкусную" прогулку. В праздничном меню - крымские чебуреки, орловские лепешки с тыквой и кедровыми орешками, татарский пирог балеш, карельские сканцы, овощи по-кубански, приготовленные на открытом огне. Список можно продолжать и дальше. Главное - все кулинарные изыски посетители смогут не только попробовать, но и приготовить своими руками. К примеру, на Профсоюзной подскажут, как сварить аппетитный алтайский суп кочо и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами. На бульвар Дмитрия Донского, Матвеевскую улицу и площадь Славы стоит заглянуть поклонникам мучного. Там научат готовить липецкие оладьи-"бобышки", осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, удмуртские перепечи. На площади Революции и на Ореховом бульваре будут печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить старомосковскую солянку. Не хотите возиться на кухне? Тогда вам прямая дорога к торговым шале. Выбор такой же большой, зато все сразу, с пылу, с жару. В ремесленной мастерской на Профсоюзной улице научат изготавливать филимоновские игрушки, на площади Славы обучат азам гончарного искусства, а на бульваре Дмитрия Донского и Матвеевской улице желающие смогут слепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области.

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Праздничные мероприятия в парках запланированы на 4 ноября. Мастер-классы, концерты и квесты пройдут в 21 парке. Например, в парке Горького с 11.00 до 15.00 устроят бесплатные экскурсии с подъемом на смотровую площадку, расположенную над аркой главного входа. В "Сокольниках" праздник начнется в 13.00 с выступления театра "Держава": девушки в сарафанах и парни в косоворотках исполнят русские народные песни. Здесь же выступят коллективы с Кавказа, из Бурятии и Калмыкии. Фольклорные ансамбли приедут и в Лианозовский парк. Там же устроят квест, посвященный культуре и традициям народов России.

К празднику присоединится и ВДНХ. Главная тема - дружба народов. Например, на площади Промышленности 4 ноября с 15.00 до 17.00 пройдет одноименный флешмоб. Присоединиться к профессиональным артистам и станцевать под национальные ритмы может любой желающий. Несколько музеев и павильонов ВДНХ подготовили экскурсии. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте главной выставки страны.