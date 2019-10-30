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30.10.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице выпал первый снег с начала осени

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном регионе после аномально теплой погоды, превышающей норму на пять и более градусов, воздух остыл до -1 и выпал первый снег. Днем ожидаются новые порции снега с дождем, и не выше +1 на термометре. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: istock
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По данным метеоролога, выпавший ночью снег в течение дня растает под влиянием новых осадков в виде снега с дождем и температуры воздуха около нуля. К слову, в вечерние и ночные часы похолодать в регионе может до -6. На дорогах будет скользко, ветер до 18 м/с.

- Погода будет приближена к климатической норме, ведь в начале ноября обычно в столичном регионе начинает образовываться снежный покров, - рассказывает Позднякова. - Высокая влажность воздуха и низкое атмосферное давление не выше 747 мм. рт. ст. приведут к гипоксии в воздухе, что скажется неблагоприятно на самочувствии людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, сердца, сосудов и суставов.

Кстати, максимальная температура воздуха в регионе была в 1967 году, когда воздух прогрелся до +14,5. А в 1920 году столбик термометра опустился до -18,7.

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