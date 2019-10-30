Новости

Преступники ограбили виллу экс-футболиста "Зенита" Маркизио 13:04
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда 13:02
Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12 12:44
Подросток открыл стрельбу в московской школе 12:40
В Крыму начнут начислять налог на жилье 12:40
В Екатеринбурге соседи ополчились на инвалида из-за парковочного места 12:38
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС 12:38
В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом 12:34
МИД рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и Украиной 12:32
Калашников: Соотечественники смогут сохранять гражданство страны проживания 12:17
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020 12:10
МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности 12:10
В Томске маршрутка столкнулась с пожарной машиной, есть пострадавшие 12:07
Минск выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ 12:02
Однорукий боец ММА из России вызвал на бой Макгрегора 11:50
Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин 11:41
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы 11:39
Россияне назвали размер желаемой пенсии 11:38
В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры 11:36
В Кузбассе во время урагана затопило поликлинику 11:35
Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались 11:34
Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 12:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Черно-белые сказки

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 245(8003)
Мюзиклы, интерактивные шоу и "зарядка" для ума - юные воронежцы пятый год подряд проводят осенние каникулы с фестивалем "Маршак". Спектакли ведущих детских театров России, Бельгии и Израиля будут идти в городе до третьего ноября.
Фото: WWW.MEYERHOLD.RU Спектакль "Дети ворона" рассказывает о темных страницах в истории нашей страны. Фото: WWW.MEYERHOLD.RU
Спектакль "Дети ворона" рассказывает о темных страницах в истории нашей страны. Фото: WWW.MEYERHOLD.RU

В афише - 19 постановок для зрителей от трех до 16 лет. Часть из них традиционно связана с творчеством Самуила Маршака. Он родился в Воронеже, вырос в Острогожске, а спустя годы вернулся на малую родину, надеясь поступить в действующую армию. Воевать поэта не взяли, и он занимался здесь благотворительностью, работая с детьми беженцев из еврейских местечек.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
На Мандельштамфест в Воронеж приедет "Мастерская Петра Фоменко"

Как известно, поэт создал множество стихотворных переводов с английского. Поэтому на фестивале уделяют особое внимание зарубежной литературе, в том числе современной. Обычно в провинциальных театрах детский репертуар базируется на произведениях, знакомых не одному поколению российских зрителей. "Маршак" старается отбирать спектакли по новым книгам, расширяя кругозор и ребят, и их родителей.

Так, малыши уже познакомились со сказкой шведского прозаика Яльмара Бергмана "До чего ж люди трусливы!". По ней был поставлен микромюзикл "Анна-Лиза и медведь" московского театра "Снарк" - милая кукольная история о том, насколько пустыми бывают наши страхи и антипатии. Особенно когда их нам кто-то внушил. Младшие школьники посмотрели спектакль Хабаровского ТЮЗа по повести Мони Нильсон-Брэнстрем "Цацики идет в школу". У героя все случается впервые - и дружба, и вражда с ровесниками, и влюбленность. Трудностей масса, но Цацики справляется (не без помощи лучшей в мире мамы).

"Маршак" старается отбирать спектакли, созданные по новым книгам, расширяя кругозор и ребят , и их родителей

Для ребят постарше фестиваль привез спектакль Большого театра кукол из Санкт-Петербурга "Мой дедушка был вишней" по произведению Анджелы Нанетти - забавный и ироничный взгляд на странности близких людей, серьезный разговор о неизбежности расставаний и потерь.

Фото: Сергей Мардело
"Джазовая провинция" начала гастроли по Центральной России

Продолжением темы стали "Дети ворона": в московском Центре имени Вс. Мейерхольда инсценировали одноименный роман Юлии Яковлевой, ставший литературным событием 2016 года. Школьникам предложили взглянуть на историю Большого террора глазами сверстников - у которых загадочный "черный ворон" внезапно крадет маму и папу. Пока герои бегают по улицам, пытаясь хоть что-то узнать о Вороне у встречных птиц, в их комнату вселяются новые жильцы... Создатели спектакля не стали педалировать мрачность сюжета. На фоне суровой черно-белой анимации актеры играют по-тюзовски бодро, не давая публике прослезиться над судьбой сирот, которых в казенном доме стригут под болванку и переименовывают в Виленов и Октябрин. Для 12-13-летних воронежцев, которые о советских 1930-х слышали мало или почти ничего, в спектакле оказалось много непонятного. Что ж, это хороший повод "погуглить" по теме и потеребить родителей.

Впереди у фестивального зрителя - Чехов и Диккенс, размышления о конфликте в Сирии и о перекосах современной учебной системы. Спектакль закрытия по книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Я хочу в школу" обещает острые споры! К слову, после многих показов на "Маршаке" устраивают обсуждения, так что зрителям (и их родителям) стоит учесть это в своем графике.

Кстати

Иллюстрации к стихам Самуила Маршака, выполненные известным мастером книжной графики Евгением Мониным, выставили в Воронеже. Дочь автора передала областной детской библиотеке 30 репродукций рисунков к таким произведениям, как "Багаж", "Кораблик", "Котята", "Шалтай-Болтай" и "Храбрецы". До 21 ноября "Мир Маршака" можно обозреть в выставочном пространстве торгового центра "Галерея Чижова" (ежедневно с 10 до 22 часов, вход свободный). Затем экспозиция переместится в помещение библиотеки на Театральной, 19.

Контакт

Образовательная программа фестиваля - на сайте marshakfest.com.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Израиля в России приостановило работу
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии