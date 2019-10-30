Мюзиклы, интерактивные шоу и "зарядка" для ума - юные воронежцы пятый год подряд проводят осенние каникулы с фестивалем "Маршак". Спектакли ведущих детских театров России, Бельгии и Израиля будут идти в городе до третьего ноября.

В афише - 19 постановок для зрителей от трех до 16 лет. Часть из них традиционно связана с творчеством Самуила Маршака. Он родился в Воронеже, вырос в Острогожске, а спустя годы вернулся на малую родину, надеясь поступить в действующую армию. Воевать поэта не взяли, и он занимался здесь благотворительностью, работая с детьми беженцев из еврейских местечек.

Как известно, поэт создал множество стихотворных переводов с английского. Поэтому на фестивале уделяют особое внимание зарубежной литературе, в том числе современной. Обычно в провинциальных театрах детский репертуар базируется на произведениях, знакомых не одному поколению российских зрителей. "Маршак" старается отбирать спектакли по новым книгам, расширяя кругозор и ребят, и их родителей.

Так, малыши уже познакомились со сказкой шведского прозаика Яльмара Бергмана "До чего ж люди трусливы!". По ней был поставлен микромюзикл "Анна-Лиза и медведь" московского театра "Снарк" - милая кукольная история о том, насколько пустыми бывают наши страхи и антипатии. Особенно когда их нам кто-то внушил. Младшие школьники посмотрели спектакль Хабаровского ТЮЗа по повести Мони Нильсон-Брэнстрем "Цацики идет в школу". У героя все случается впервые - и дружба, и вражда с ровесниками, и влюбленность. Трудностей масса, но Цацики справляется (не без помощи лучшей в мире мамы).

"Маршак" старается отбирать спектакли, созданные по новым книгам, расширяя кругозор и ребят , и их родителей

Для ребят постарше фестиваль привез спектакль Большого театра кукол из Санкт-Петербурга "Мой дедушка был вишней" по произведению Анджелы Нанетти - забавный и ироничный взгляд на странности близких людей, серьезный разговор о неизбежности расставаний и потерь.

Продолжением темы стали "Дети ворона": в московском Центре имени Вс. Мейерхольда инсценировали одноименный роман Юлии Яковлевой, ставший литературным событием 2016 года. Школьникам предложили взглянуть на историю Большого террора глазами сверстников - у которых загадочный "черный ворон" внезапно крадет маму и папу. Пока герои бегают по улицам, пытаясь хоть что-то узнать о Вороне у встречных птиц, в их комнату вселяются новые жильцы... Создатели спектакля не стали педалировать мрачность сюжета. На фоне суровой черно-белой анимации актеры играют по-тюзовски бодро, не давая публике прослезиться над судьбой сирот, которых в казенном доме стригут под болванку и переименовывают в Виленов и Октябрин. Для 12-13-летних воронежцев, которые о советских 1930-х слышали мало или почти ничего, в спектакле оказалось много непонятного. Что ж, это хороший повод "погуглить" по теме и потеребить родителей.

Впереди у фестивального зрителя - Чехов и Диккенс, размышления о конфликте в Сирии и о перекосах современной учебной системы. Спектакль закрытия по книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Я хочу в школу" обещает острые споры! К слову, после многих показов на "Маршаке" устраивают обсуждения, так что зрителям (и их родителям) стоит учесть это в своем графике.

Кстати

Иллюстрации к стихам Самуила Маршака, выполненные известным мастером книжной графики Евгением Мониным, выставили в Воронеже. Дочь автора передала областной детской библиотеке 30 репродукций рисунков к таким произведениям, как "Багаж", "Кораблик", "Котята", "Шалтай-Болтай" и "Храбрецы". До 21 ноября "Мир Маршака" можно обозреть в выставочном пространстве торгового центра "Галерея Чижова" (ежедневно с 10 до 22 часов, вход свободный). Затем экспозиция переместится в помещение библиотеки на Театральной, 19.

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Образовательная программа фестиваля - на сайте marshakfest.com.