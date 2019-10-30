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30.10.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пешеходы на двух колесах

Велосипедиста осудили за смертельный наезд на тротуаре
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Год ограничения свободы получил велосипедист, насмерть сбивший год назад в центре Москвы пешехода. Как сообщили в столичной прокуратуре, на днях Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего москвича Евгения Аршинова.
Велосипедные дорожки есть далеко не везде, поэтому велосипедисты могут быть опасны для пешеходов. Фото: david_sch / istockphoto Велосипедные дорожки есть далеко не везде, поэтому велосипедисты могут быть опасны для пешеходов. Фото: david_sch / istockphoto
Велосипедные дорожки есть далеко не везде, поэтому велосипедисты могут быть опасны для пешеходов. Фото: david_sch / istockphoto

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 268 Уголовного кодекса РФ - "нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Установлено, что 5 октября 2018 года Аршинов, двигаясь на велосипеде, совершил наезд на идущего ему навстречу пешехода. 41-летняя женщина в результате наезда упала на асфальт, потеряла сознание и получила серьезные телесные повреждения. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей, однако из-за серьезных травм - ушиба мозга тяжелой степени и закрытой черепно-мозговой травмы - женщина все-таки скончалась.

Летом этого года в Измайловском парке 15-летний школьник на лыжероллерах насмерть сбил прогуливавшуюся там пенсионерку

"С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд приговорил Аршинова к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ", - отметили в прокуратуре Москвы.

Фото: Пресс-служба УФПС по Вологодской области
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Проще говоря, в течение года осужденному нельзя будет выезжать из города, ходить на увеселительные мероприятия, менять место жительства. При этом он обязан будет от одного до четырех раз в месяц отмечаться в уголовной инспекции.

Правда, приговор в законную силу еще не вступил. Не исключено, что апелляционная инстанция может изменить его.

Это не совсем обычное смертельное ДТП произошло под эстакадой на пересечении Садово-Самотечной улицы и Олимпийского проспекта. Работник рекламного агентства сбил на тротуаре женщину, к слову, оказавшуюся гражданской супругой достаточно высокопоставленного полицейского. Виновник аварии получил сравнительно мягкий приговор. По вмененной статье "убийце на двухколесном" могли дать до 4 лет колонии. Есть информация, что родственники погибшей женщины намерены обжаловать его в Мосгорсуде.

По приговору Аршинов должен будет заплатить миллион рублей морального вреда, хотя потерпевшие требовали 30 миллионов.

Летом этого года похожее смертельное ДТП произошло в Измайловском парке столицы. Там 15-летний школьник на лыжероллерах сбил прогуливавшуюся пенсионерку. Женщина ударилась при падении об асфальт и от полученных травм скончалась. Уголовное дело расследуется по той же статье УК. Но, учитывая возраст фигуранта и то, что столкновение произошло на велосипедной дорожке, юноша может получить мягкий приговор. Тем более что родственники погибшей пенсионерки уже высказались, что не хотят портить жизнь парню.

В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться

В последнее время виновниками аварии нередко становятся ездоки на новых видах транспорта - электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и прочих электронных устройствах передвижения.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России было зафиксировано 39 ДТП с участием "персональных электрических средств передвижения малой мощности".

В них получили ранения 40 человек, погибших не было. За шесть месяцев 2019 года (свежей статистики пока нет) было совершено уже 40 подобных ДТП, в которых погибло два человека, а 39 были ранены.

Усугубляет проблему то, что все эти модные устройства не считаются транспортными средствами, виновников аварий судят как пешеходов. Исправить этот законодательный пробел в скором времени обещают в МВД России.

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