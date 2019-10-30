Жителям Хабаровского края, привыкшим использовать на своих кухнях сжиженный газ, скоро придется перейти на электроплитки или дровяные печи. Компания "Газэнергосеть Хабаровск" объявила, что с 5 ноября она прекращает доставку населению газа в баллонах.

Если раньше в крае было девять стационарных пунктов обмена баллонов, то сейчас останется лишь три. А уж подвозить газ на склады хранения, которые когда-то создали для жителей отдаленных населенных пунктов, компания отныне не будет вовсе. "Нас это сильно расстроило, - рассказала глава сельского поселения "Село Булава" Надежда Росугбу. - У нас печное отопление, но многие пользуются газом. Раньше баллоны привозили прямо в Булаву, потом компания стала доставлять их только до административного центра района. Это 60 километров от нас. А теперь и вовсе оставили без газа".

У поставщика своя правда: "Принятое решение связано с отсутствием у предприятия технико-экономической возможности выполнять данный вид услуг". Проще говоря - ему невыгодно это делать: финансовых возможностей не хватает даже на создание запаса баллонов. Дело в том, что эти затраты не вошли в формирующийся с участием властей тариф на сжиженный газ и услуги по его транспортировке.

- Решение руководства компании прекратить поставки сжиженного газа в баллонах затрагивает интересы жителей, - сообщил председатель комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК Владимир Белов. - Правительство региона обратилось в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу с просьбой дать правовую оценку действий поставщика газа.