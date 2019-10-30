Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия Минобороны РФ, которая проводит проверку в ЗАТО Горный Забайкальского края после расстрела военнослужащих, назвала основную причину произошедшего. Версия о неуставных отношениях и насилии в отношении Рамиля Шамсутдинова не подтвердились. Однако у срочника был личный конфликт с одним из офицеров караула.

"Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии", - сообщил источник РБК в комиссии.

Кроме того, имел место слабый контроль со стороны командиров.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. Затем приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. В итоге были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих были ранены. Затем рядовой сдался и был задержан. Раненые оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Их жизнь вне опасности.

По предварительной версии, у Шамсутдинова случился нервный срыв из-за личных проблем. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более и лиц, его направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. В обстоятельствах трагедии разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.