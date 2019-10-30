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30.10.2019 05:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек -  прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир. Их визит состоялся в рамках пилотного проекта по посещению японцами южных Курил, о котором договорились лидеры России и Страны восходящего солнца.

Фото: Александр Ленин/РГ
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В среду и четверг гости будут на Кунашире, а пятницу и субботу проведут на соседнем Итурупе.

На Кунашире туристов будут возить на вахтовых автобусах на базе "Урала". В программе тура - посещение краеведческого музея и старого японского кладбища, православной церкви, обзорные экскурсии на вулканы, выезд на тихоокеанское побережье и другое. На Итурупе японцы смогут посетить Белые скалы, термальные источники, посмотреть на кипящее озеро Голубое око.

"Исходя из результатов первого пилотного тура будут планироваться маршруты и на следующий год. Нам бы хотелось, чтобы японцы приезжали на Курилы", - рассказала РИА Новости гендиректор компании-организатора тура Ли Ген Хи.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о первом пилотном туре на южные Курилы в июне 2019 года. Этот проект реализуется в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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