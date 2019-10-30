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30.10.2019 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Приамурья проверит данные о жестоком обращении с тигром

Текст: Ольга Журман

Заявление в полицию о жестком обращении с животными в передвижном зоопарке поступило от жителя села Поярково Амурской области.

Фото: Олег Богданов
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Как сообщает ТАСС, местный житель рассказал, что у животного на животе - открытая рана.

Уже опрошены работники зоопарка. По их словам, тигр не здоров и сам расчесал эту рану. Он проходит лечение под наблюдением ветеринара.

Сейчас сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Между тем

В Приморье житель Тернейского района осужден за незаконное хранение трупа амурского тигра и оборот наркотических средств, сообщает прокуратура региона. Фигурант уголовного дела незаконно хранил дома в морозильной камере тело самки тигра возрастом пять-восемь месяцев с огнестрельным ранением в голову.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край Амурский тигр
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