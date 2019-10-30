Полиция Приамурья проверит данные о жестоком обращении с тигром

Заявление в полицию о жестком обращении с животными в передвижном зоопарке поступило от жителя села Поярково Амурской области.

Как сообщает ТАСС, местный житель рассказал, что у животного на животе - открытая рана.

Уже опрошены работники зоопарка. По их словам, тигр не здоров и сам расчесал эту рану. Он проходит лечение под наблюдением ветеринара.

Сейчас сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Между тем

В Приморье житель Тернейского района осужден за незаконное хранение трупа амурского тигра и оборот наркотических средств, сообщает прокуратура региона. Фигурант уголовного дела незаконно хранил дома в морозильной камере тело самки тигра возрастом пять-восемь месяцев с огнестрельным ранением в голову.