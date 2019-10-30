Россия развернула на Дальнем Востоке и Балтике загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", способные увидеть воздушные и даже надводные цели. Введение в строй этих станций позволило практически полностью создать эшелонированную систему построения загоризонтных РЛС, интегрированную в систему защиты от ракетного нападения.

После введения новых станций в России появились уже три загоризонтные РЛС. Ранее "Подсолнух" был поставлен на боевое дежурство на Каспии, рассказал РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи", разработавший эти станции, Кирилл Макаров. Теперь "заглянуть за горизонт" мы можем с Востока, Юга и Запада страны. Сейчас на Новой Земле идет строительство еще одного "Подсолнуха". После ввода его в эксплуатацию будет прикрыто и северное или Арктическое направление, а значит, эшелонированная система загоризонтных РЛС будет работать в полную силу.

РЛС "Подсолнух" относится к станциям ближнего действия. Она размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания корабельным комплексам ПВО и наземным средствам противовоздушной обороны.

"Подсолнух", благодаря своей умной начинке, может отличить гражданский самолет от бомбардировщика, а круизный лайнер от крейсера с ракетным вооружением. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, создание РЛС ближней дальности типа "Подсолнух", средней дальности - "Контейнер" и большой дальности - "Воронеж" позволило создать сплошное радиолокационное поле средств предупреждения о ракетном нападении.

"Подсолнух", благодаря своей умной начинке, может отличить гражданский самолет от бомбардировщика, а круизный лайнер от крейсера с управляемым ракетным вооружением

По словам эксперта, когда работают все станции, создается полное радиолокационное поле, которое позволяет обнаружить ракету, запущенную с любого направления, вычислить параметры ее полета и применить средства для перехвата. Эта система служит также для оповещения органов госуправления, военных структур в тех районах, где вычисляется вероятная точка падения ракеты.