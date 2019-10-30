В Якутии археологи нашли мумию женщины в меховой одежде

Ученые Академии наук Якутии обнаружили необычное захоронение - в вечной мерзлоте покоились мумифицированные останки женщины в традиционной одежде и с христианским крестом на груди.

По мнению ученых, раскопанная могила относится к XIX веку. Как сообщает The Daily Mail, при погребении женщина была одета в традиционные для Якутии меховые одежды. В их числе - чулки до бедер из кожи жеребенка мехом внутрь и мягкие сапоги. На груди у мумии нашли медный христианский крест.

Изначально археологи предположили, что отыскали местонахождение Ленского острога - первого русского поселения в этом регионе, основанного в XVII веке. Но, как оказалось, находка относится к гораздо более позднему времени. В частности, выяснилось, что некоторые детали одежды сшиты с использованием швейной машинки.

На лабораторные исследования ученые предполагали направить череп, однако отказались от этого из этических соображений, ведь найденные останки мумифицировались целиком.

"Я просто не могла заставить себя отделить ее голову от ее тела", - цитирует издание археолога Елену Соловьеву.

Предстоит провести генетический анализ, который покажет, к какому народу относилась женщина. Кроме того, ученые намерены установить ее возраст и возможную причину смерти.