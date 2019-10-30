Новости

Турция прокомментировала сообщения о планах закупки российских Су-35 11:30
Матвиенко: Иностранные студенты смогут подрабатывать в России 11:24
В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка 11:21
Во Владивостоке впервые прошел фестиваль идей и технологий 11:16
Фото: В Новосибирск привезли пару цепкохвостых дикобразов 11:15
В Приморье пограничники изъяли краснокнижного осетра на 88,5 млн 11:10
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии 11:08
Исследование: После сдачи квартиры у москвича останется 35 тысяч рублей 10:58
Шойгу: Меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда 10:57
В Улан-Удэ пострадавший при взрыве в кафе юноша пошел на поправку 10:44
Состояние раненного при стрельбе в Забайкалье солдата ухудшилось 10:41
Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре 10:36
В Крыму военные построят 20-километровый водопровод 10:25
Названы самые популярные книги в столичных библиотеках 10:23
Количество погибших в результате паводка в Приангарье выросло до 26 10:22
Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне 10:16
Фанаты киевского "Динамо" спели экстремистскую кричалку на матче Лиги Европы 10:10
В Якутии археологи нашли мумию женщины в меховой одежде 10:09
Fisker выпустит кроссовер на электротяге с дизайном суперкара 10:09
Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы 10:05
РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике 10:01
Почта Mail.ru научилась убирать все лишнее из уведомлений о письмах 10:00
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек 09:54
Сомнологи рассказали, как бороться с кошмарными снами 09:50
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 10:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Якутии археологи нашли мумию женщины в меховой одежде

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Академии наук Якутии обнаружили необычное захоронение - в вечной мерзлоте покоились мумифицированные останки женщины в традиционной одежде и с христианским крестом на груди.

По мнению ученых, раскопанная могила относится к XIX веку. Как сообщает The Daily Mail, при погребении женщина была одета в традиционные для Якутии меховые одежды. В их числе - чулки до бедер из кожи жеребенка мехом внутрь и мягкие сапоги. На груди у мумии нашли медный христианский крест.

Фото: iStock
Стало известно, что найдено на месте Пустозерска, где казнили протопопа Аввакума

Изначально археологи предположили, что отыскали местонахождение Ленского острога - первого русского поселения в этом регионе, основанного в XVII веке. Но, как оказалось, находка относится к гораздо более позднему времени. В частности, выяснилось, что некоторые детали одежды сшиты с использованием швейной машинки.

На лабораторные исследования ученые предполагали направить череп, однако отказались от этого из этических соображений, ведь найденные останки мумифицировались целиком.

"Я просто не могла заставить себя отделить ее голову от ее тела", - цитирует издание археолога Елену Соловьеву.

Предстоит провести генетический анализ, который покажет, к какому народу относилась женщина. Кроме того, ученые намерены установить ее возраст и возможную причину смерти.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании