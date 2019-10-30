В Улан-Удэ пострадавший при взрыве в кафе юноша пошел на поправку

В Улан-Удэ пострадавший при взрыве газа в кафе 17-летний подросток переведен из реанимации в хирургическое отделение детской республиканской клинической больницы.

"Юношу перевели из реанимации в отделение хирургии, он сам ест, разговаривает. Состояние взрослых пока без изменений", - процитировало в среду РИА Новости сотрудницу минздрава Бурятии.

У подростка, госпитализированного в тяжелом состоянии после взрыва и начавшегося пожара, ожоги 15 процентов тела. Сильнее всех пострадала 23-летняя девушка. У нее ожоги 40 процентов тела и повреждены дыхательные пути. Еще у двоих пострадавших ожоги 35 тела, и одна женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

В региональном минздраве отметили, что в отношении лечения пострадавших были проведены консультации со специалистами института хирургии имени Вишневского. Лечение ведется в полном объеме.

Взрыв газовых баллонов в кафе произошел рано утром 26 октября. Посетителей в это время не было, пострадали 12 работников предприятия. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда.