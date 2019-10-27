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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заварили кашу

Попытка персонала кафе самостоятельно устранить утечку газа привела к взрыву
Текст: Юрий Батин (Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В Улан-Удэ взрыв бытового газа разворотил расположенное в центре города кафе. Пострадали 12 человек. Двое находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Ранним утром, когда прогремел взрыв, посетителей в популярном Ethno Cafe еще не было, иначе пострадавших оказалось бы значительно больше. Работники заведения пришли за час до открытия, чтобы заняться готовкой блюд на газовых плитах. Когда запустили плиты, почувствовали запах газа. Вызывать специалистов не стали - решили найти и устранить утечку самостоятельно. Но на кухне стояли пять газовых баллонов по 50 литров каждый. Еще один находился в моечной. Пока выясняли, какой из них "сифонит", концентрация газа в помещении при горящих конфорках достигла предела.

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Взрыв был такой силы, что на тротуар и проезжую часть вынесло двери и окна, а внутри кафе не осталось живого места. Очевидцы рассказывают, что сразу после этого на улицу стали выходить оглушенные окровавленные люди.

Причем самостоятельно смогли выйти не все.

Сильнее всех пострадали 17-летний юноша, получивший глубокие ожоги 15 процентов тела, и девушка 23 лет. У нее поражены 40 процентов кожи и дыхательные пути. В реанимацию девушку доставили в состоянии комы. Еще трое пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами в различные отделения учреждений здравоохранения.

Фото: Пресс-служба МЧС ЯНАО
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По словам министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева, в первые сутки состояние пострадавших стабилизировалось. Для выбора тактики лечения прямо у кровати самой тяжелой пациентки в понедельник будет проведен сеанс телемедицинской консультации со специалистами Национального центра хирургии имени Вишневского.

Региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения требований охраны труда. Из кафе изъято газовое оборудование, которое будут исследовать эксперты. В ближайшее время следователи планируют допросить собственника помещения, а также владельца и директора кафе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи ДФО Бурятия Улан-Удэ Взрывы газа в домах
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