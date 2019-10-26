В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в кафе

В Улан-Удэ по факту получения людьми травм различной степени тяжести при взрыве газа в кафе возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительной проверки следователи установили, что в субботу утром работники расположенного в центре города кафе пришли на работу к восьми часам - за час до открытия, чтобы подготовить блюда. После включения газовых плит они почувствовали на кухне запах газа, и попытались установить причину утечки и устранить ее самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов. В общей сложности на кухне находились пять газовых баллонов по 50 литров каждый, еще один располагался в помещении моечной.

Устранить утечку персонал не смог. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение, по сути - взрыв, вынесший на тротуар окна и двери и переломавший перегородки и мебель. Различные травмы получили несколько работников, среди которых находился 17-летний подросток. Они госпитализированы в лечебные учреждения. Как отмечено в официальном сообщении следственного управления СК России по Республике Бурятия, их состояние уточняется. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых предстоит установить тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Осмотр места происшествия завершен. Из кафе изъято газовое оборудование, которое будут исследовать эксперты. Личность собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).