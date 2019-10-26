СК России: Один из пострадавших в кафе в Улан-Удэ находится в коме

В Улан-Удэ началась доследственная проверка по факту взрыва газа в кафе и получения работниками заведения травм, в том числе тяжелых.

В следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что семеро травмированных в результате взрыва газового оборудования госпитализированы. Один из них находится в коме.

Уже установлено, что утром в субботу в кафе пришли работники и начали готовить пищу к открытию. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку топлива из газового баллона. Представителей специализированных служб или специалистов сервиса в кафе никто не вызывал.

"В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв", отмечено в сообщении.

Сейчас следователь проводит осмотр места происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.