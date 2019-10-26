В Улан-Удэ число пострадавших в кафе выросло до 12

В Улан-Удэ число пострадавших при взрыве газа и пожаре в кафе выросло до 12 человек.

Серьезные травмы получил 17-летний подросток. Его направили в Детскую республиканскую больницу, сейчас он находится в реанимации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Бурятии Наталью Бухольцеву, в реанимации на обследовании находится еще один пострадавший - взрослый. Пятеро пострадавших от госпитализации отказались.

Характеризуя характер травм, замминистра отметила: "Там ожоги и оглушение взрывной волной".

Напомним, информация о пожаре в расположенном в центре города кафе поступила в МЧС рано утром в субботу. Сам очаг возгорания составил всего два квадратных метра и огонь быстро погасили. Но до прибытия пожарных взорвался бытовой газ, люди пострадали из-за этого. Все пострадавшие - работники кафе, посетителей в заведении не было.