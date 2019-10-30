"Земские учителя" на Дальнем Востоке получат по два миллиона рублей

Напомним, в 2020 году по поручению президента должен заработать проект "Земский учитель". Педагоги, которые поедут на работу в малые города и села, получат выплату в миллион рублей. А на Дальнем Востоке эта сумма будет в два раза выше.

Как сообщили в министерстве просвещения, повышение коэффициента опирается на особые климатические и иные условия работы в сельской местности Дальнего Востока.

"Из 42 тысяч школ у нас 26 тысяч - сельские. Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают разные предметы, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - И сейчас учителя, получив те самые подъемные средства, начнут обустраивать свою жизнь именно в сельской местности".

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