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30.10.2019 17:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Земские учителя" на Дальнем Востоке получат по два миллиона рублей

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект постановления правительства, который предполагает двойные выплаты дальневосточным учителям, переезжающим в сельскую местность.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Напомним, в 2020 году по поручению президента должен заработать проект "Земский учитель". Педагоги, которые поедут на работу в малые города и села, получат выплату в миллион рублей. А на Дальнем Востоке эта сумма будет в два раза выше.

Фото: iStock
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Как сообщили в министерстве просвещения, повышение коэффициента опирается на особые климатические и иные условия работы в сельской местности Дальнего Востока.

"Из 42 тысяч школ у нас 26 тысяч - сельские. Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают разные предметы, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - И сейчас учителя, получив те самые подъемные средства, начнут обустраивать свою жизнь именно в сельской местности".

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Общество Образование Правительство Минпросвещения ДФО Законопроекты и комментарии
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