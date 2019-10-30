Самарская область стала лидером по числу одобренных по нацпроекту заявок

Министерство промышленности и торговли России одобрило 40 заявок от самарских предприятий. Они вошли в перечень производителей, которые будут реализовывать корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Самарская область лидирует по числу согласованных заявок среди всех российских регионов.

Как указано на сайте Минпромторга России, в финальный перечень вошли 711 заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) из 69 регионов. Благодаря программам на предприятиях, включенным в нацпроект, увеличатся не только объемы производства, но и объемы реализации российской промышленной продукции.

- Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5 процента годовых, - отмечается в официальном сообщении ведомства.

Регионами-лидерами по количеству одобренных заявок стали Самарская область (40), Московская область (39), Свердловская область (32), город Москва и Нижегородская область (по 31). Около четверти заявок связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения. Основной объем инвестиционного финансирования в целом по стране приходится также на предприятия химической промышленности, лесопромышленного комплекса, металлургии. Кроме того, в единый перечень вошли заявки от организаций оборонно-промышленного комплекса, судостроения, фармацевтической, легкой, станкоинструментальной и других отраслей промышленности.

- Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 триллиона рублей. В целом наша программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 триллионов рублей. С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы, планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года, - пояснил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Самарский регион неслучайно лидирует в рамках первого отбора. Министерство промышленности и торговли Самарской области провело серьезный отбор производителей регионального значения, чтобы сформировать единый перечень организаций, реализующих КППК.

- Самарская область - лидер по количеству заявок КППК. На сегодня одобрено 40 заявок от 39 предприятий. Половина из них - это предприятия машиностроительного комплекса, а также металлургии и химической промышленности, - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Он также отметил, что реализация КППК позволит предприятиям региона увеличить объем экспортной выручки к 2024 году по отношению к базовому 2017 году в 3,1 раза.

Если посмотреть по отраслям, то организациями химической промышленности подано семь заявок с общим объемом экспортной выручки с 2019 по 2024 год на сумму 35 миллиардов рублей. Три предприятия реализуют проекты в металлургии с экспортной выручкой 10,6 миллиарда рублей. Больше всего заявок подали предприятия машиностроения - 20 компаний с экспортной выручкой 66,5 миллиарда рублей. Остальные компании реализуют проекты в иных отраслях.

Кроме того, ПАО "АвтоВАЗ" и ПАО "КуйбышевАзот" подали заявки на участие в квалификационном отборе в Минпромторг России как производители федерального значения.

Прирост экспортной выручки вовлеченных в нацпроект предприятий в стоимостном выражении составит около 270 миллионов долларов США или около 25 процентов.

Таким образом, благодаря реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости" (для участия в последнем уже подано 80 заявок от региональных компаний) производительность и доходы самарских предприятий существенно вырастут уже в ближайшие годы.