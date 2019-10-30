В ближайшие два года в Чебоксарах благоустроят пять скверов

Пять скверов преобразят в Чебоксарах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Решение было принято по результатам голосования на портале "Открытый город", которое стартовало в сентябре и завершилось в конце прошлой недели. Изначально на выбор горожан были представлены 13 парков и скверов. Предварительный список был сформирован также с учетом мнения чебоксарцев.

Как отмечали представители мэрии, в программу благоустройства 2020 года в рамках выделенных средств смогут войти три общественных пространства, набравшие наибольшее количество голосов.

В итоге лидером в голосовании стал сквер возле ДК "Салют". За него свои голоса отдали 5970 горожан.

На втором месте оказалась Московская набережная - 5241 голос. Следом идут парк на площади Победы на Чапаевском поселке - 5108 голосов, сквер на проспекте Максима Горького - 5096 голосов и Дубовая роща - 4088 голосов.

В общей сложности в голосовании приняли участие 13998 человек. Именно эти пять общественных пространств и будут благоустраивать в первую очередь.

"Пока работы в этих парках не завершим, новые территории благоустраивать не будем. Нужно считаться с мнением горожан", - подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

При этом конкурсные процедуры и выбор подрядчиков намечен на первый квартал 2020 года, добавил Ладыков.