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30.10.2019 19:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ближайшие два года в Чебоксарах благоустроят пять скверов

Текст: Петров Евгений
Пять скверов преобразят в Чебоксарах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Решение было принято по результатам голосования на портале "Открытый город", которое стартовало в сентябре и завершилось в конце прошлой недели. Изначально на выбор горожан были представлены 13 парков и скверов. Предварительный список был сформирован также с учетом мнения чебоксарцев.

Как отмечали представители мэрии, в программу благоустройства 2020 года в рамках выделенных средств смогут войти три общественных пространства, набравшие наибольшее количество голосов.

Фото: Администрация города Чебоксары
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В итоге лидером в голосовании стал сквер возле ДК "Салют". За него свои голоса отдали 5970 горожан.

На втором месте оказалась Московская набережная - 5241 голос. Следом идут парк на площади Победы на Чапаевском поселке - 5108 голосов, сквер на проспекте Максима Горького - 5096 голосов и Дубовая роща - 4088 голосов.

В общей сложности в голосовании приняли участие 13998 человек. Именно эти пять общественных пространств и будут благоустраивать в первую очередь.

Фото: Евгений Петров
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"Пока работы в этих парках не завершим, новые территории благоустраивать не будем. Нужно считаться с мнением горожан", - подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

При этом конкурсные процедуры и выбор подрядчиков намечен на первый квартал 2020 года, добавил Ладыков.

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